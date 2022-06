Amerikaan trekt vuurwapen tijdens ruzie in het verkeer: “Niet dringend”, vindt politie

Patiënt (50) blind nadat chirurg verkeerde oog verwijdert: "Het spijt haar heel erg"

Een patiënt is blind geworden door een medische fout in het Slovaakse Bratislava. De 50-jarige kankerpatiënt moest in oktober 2021 een slecht oog laten verwijderen, maar de medewerkers plakten het verkeerde oog af. Niemand merkte de fout op, ook de erg ervaren arts niet. De professor werkt ondertussen niet meer voor het ziekenhuis.

25 juni