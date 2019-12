Amerikaan stierf aan overdosis voordat alligator hem opvrat mvdb

14 december 2019

13u31

Bron: The Smoking Gun - NBC 0 Bizar Een autopsierapport geeft uitsluitsel over een van de vreemdste overlijdens van het afgelopen jaar. In de bek van een alligator troffen speurders in Florida eind juni een menselijke voet en hand aan. Ze bleken van Michael Ford te zijn, wiens naakte lichaam in een kanaal lag. De man stierf aan een overdosis methamfetamine (‘crystal meth’) en was dus al overleden vooraleer het reptiel hem gedeeltelijk oppeuzelde.

Het lichaam van de 45-jarige man dreef op 27 juni in een kanaal in het plaatsje Fort Meade. De waterloop stroomt op een omheind domein dat eigendom is van een mijnbedrijf. De speurders zagen hoe een 200 kilo wegende alligator rondzwom met een linkervoorarm en een rechtervoet in zijn bek. Agenten van wildbeheer konden het reptiel vangen en schoten het dood.

Ford was niet werkzaam voor het mijnbedrijf. Over de precieze doodsoorzaak bestond nog geen duidelijkheid. De schouwarts vond in het lichaam sporen van de methamfetamine-drug terug. Hij concludeert dat de man overleed aan de overdosis. De alligator moet pas 'post mortem’ hebben toegeslagen.

Waarom Ford naakt in het kanaal sprong, zal wellicht voor altijd een raadsel brengen. De mans kleren zijn niet teruggevonden. Ze zaten niet in een auto die buiten het bedrijventerrein is teruggevonden.

De veertiger bleek tien dagen voor het overlijden nog gearresteerd te zijn na een woninginbraak en het stelen van een auto. Hij kwam op vrije voeten na het betalen van een borgsom van 6.000 dollar. De man liep vorig jaar een veroordeling op wegens bezit van methamfetamine.