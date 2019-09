Amerikaan steelt 80.000 euro aan taartjes in banketbakkerij YM

10 september 2019

10u41 0 Bizar Een bezorger van de Amerikaanse banketbakkerij Lady M Confections zou maar liefst 1.020 gebakjes hebben gestolen, ter waarde van zo'n 80.000 euro. Hij verkocht de lekkernijen daarna op de zwarte markt.

David Lliviganay, zoals de man heet, zou herhaaldelijk gebakjes uit het warenhuis van het bedrijf uit New York hebben gesmokkeld. Die gebakjes gaan voor een stevige 80 euro vlot over de toonbank en werden al aangeprezen door onder meer Oprah Winfrey en The New York Times.

Met de gesmokkelde gebakjes zou de man een lucratief handeltje opgestart zijn. Volgens de New York Post zou de man reeds schuldig gepleit hebben aan diefstal. Op bewakingsbeelden was te zien hoe hij herhaaldelijk cake uit de diepvries haalde om ze in zijn eigen wagen over te laden.

Het bedrijf kwam er echter pas achter toen het te horen kreeg dat haar creaties aan dumpingprijzen werden verkocht. Het zal haar geld nu proberen recupereren.