Amerikaan slikt tien zwaarden in en finisht met een 'twist'

04 juni 2019

De wereldberoemde zwaardslikker Brad Byers heeft zich opnieuw laten opmerken. De man slikte tien zwaarden in en verdraaide ze dan nog eens in zijn keel. De Amerikaan is bekend voor zijn extreme optredens. Zo slikt hij niet alleen zwaarden in, maar gaat hij ook op een spijkerbed liggen of brengt hij gereedschap via zijn neus naar binnen. Byers verbrak al verschillende wereldrecords en was ook al te zien in de populaire tv-show ‘America’s Got Talent’.