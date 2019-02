Amerikaan schrijft eigen overlijdensbericht om anderen te waarschuwen voor gevaren van roken kv

23 februari 2019

01u16

In de VS heeft een 66-jarige man uit de staat New York zijn eigen overlijdensbericht opgesteld. Geoffrey Turner, die op 13 februari overleed aan longkanker na jaren gerookt te hebben, wilde mensen daarmee aanmoedigen om zelf te stoppen met roken.

Bij Geoffrey Turner werd in november vorig jaar vergevorderde longkanker vastgesteld. Volgens de arts het resultaat van jaren roken. “Ik was een idioot die dag na dag dezelfde domme beslissing nam”, schreef hij in zijn eigen overlijdensbericht. “Als je een roker bent, stop – nu – je leven hangt ervan af. Ik was een roker en ook al wist ik dat het uiteindelijk mijn dood zou kunnen worden, toch koos ik ervoor om elke dag de waarheid te ontkennen. De voldoening was de pijn en het leed die ik mijn familie heb berokkend niet waard. Het was niets meer dan geldverspilling, scheidde me van mijn familie en vernielde uiteindelijk mijn lichaam.”

Turners dochter Sarah Huiest was geschokt toen ze de tekst van haar vader las, vertelt ze aan de BBC. “Ik zei hem dat het enorme zelfspot was. Hij haalde zijn schouders op en zei ‘het is allemaal waar’.” Maar het bericht miste zijn effect niet en Huiest werd overstelpt met positieve reacties. “Zowel vrienden als onbekenden hebben me gecontacteerd om te zeggen dat ze wilden dat ze zijn woorden uit de mond van hun eigen geliefde hadden gehoord.”

Volgens Huiest zou haar grootmoeder Turner voor het eerst betrapt hebben met een sigaret toen hij amper twee jaar oud was. Haar vader herinnerde zich zelf dat hij begon te roken op zijn vierde, vertelt de vrouw aan de BBC. Hij gaf de sigaretten op toen hij trouwde met Huiests moeder, maar begon weer te roken midden jaren 1990, tijdens een zakenreis naar Londen. Dat bleef hij doen tot zijn diagnose vorig jaar. Hij rookte echter nooit in het bijzijn van zijn kinderen, zegt zijn dochter. “Tijdens onze jeugd in de jaren ’80 en ’90 heeft hij zich altijd gekant tegen roken en maande hij ons aan om er nooit mee te beginnen.”

Volgen Huiest is het overlijdensbericht van haar vader “veruit het belangrijkste wat hij in zijn leven gedaan heeft”. “Hij wilde altijd ‘iets groots doen’. Ik ben enorm trots op deze onbaatzuchtige daad. Daar zal hij bekend om staan en dat is geweldig.”

“Ik heb veel goede dingen gedaan, veel mensen geholpen en zelfs goed verdiend. Ik ben 66 en had een goed leven, maar er zijn zoveel gebeurtenissen en mijlpalen die ik niet met mijn geliefden zal kunnen delen”, schreef Turner verder in zijn berouwvol bericht. “De moraal van dit verhaal: wees geen idioot. Als je een roker bent, stop dan nu. Je leven hangt ervan af en degenen die om je geven, hangen af van jouw leven.”

Turner laat een vrouw, vijf kinderen en vier kleinkinderen na. “Onthou, het leven is goed. Laat het niet in rook opgaan”, stelde hij nog in zijn tekst.