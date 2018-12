Amerikaan schiet bijna voorbijganger dood in bos: “Ik dacht dat je Bigfoot was” ADN

20 december 2018

11u43

Bron: Huffington Post 0 Bizar Een man uit Montana heeft zondag in een bos bijna een fatale fout gemaakt. Hij vuurde op een gedaante in de verte, “omdat hij dacht dat het Bigfoot was”. Het was wel degelijk gewoon een medemens.

De 27-jarige voorbijganger die werd beschoten, had veel geluk. Eén kogel belandde op minder dan een meter links van hem, een andere zoefde hem rakelings langs rechts voorbij. De rest van de kogelregen kon hij vermijden door dieper in het bos te rennen.

Oranje dragen

Wat later confronteerde hij zijn bijna-moordenaar. “Ik dacht dat je Bigfoot was”, verklaarde die aan het slachtoffer, zo meldt sheriff Leo Dutton aan de Idaho Statesman.



“Als ik iets zie dat eruit ziet als Bigfoot, dan schiet ik.” Daarna zou hij gezegd hebben dat de twintiger “maar oranje moet dragen, als hij niet wil verward worden met Bigfoot”.



Het slachtoffer was zo over zijn toeren dat hij de politie geen erg goede beschrijving kon geven van de schutter. Ook de nummerplaat van diens wagen had hij niet kunnen onthouden. Hij wist wel dat het om een donkere Ford F-150 ging.

Vrouw meldt zich

De sheriff laat aan de krant weten dat zich intussen ook een vrouw heeft gemeld die zegt beschoten te zijn door een man met een zwarte F-50. Zij maakte geen vermelding van Bigfoot, maar gaf wel een goede beschrijving van de vermeende aanvaller. De autoriteiten zijn nu naar hem op zoek.