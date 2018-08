Amerikaan roeit naar Rusland en vraagt politiek asiel aan Joost Bosman

04 augustus 2018

03u00

Bron: AD 0 Bizar Grenswachten in het dorpje Lavrentia in het uit uiterste noordoosten van Rusland moeten gisteren raar hebben opgekeken, toen ze een man arresteerden. Hij was Amerikaan en met een bootje de zee overgestoken en wilde politiek asiel.

De Amerikaan was naar eigen zeggen voor de kust aan het vissen en jagen, toen hij plotseling koers zette richting het westen. Volgens het Russische persbureau verklaarde de avonturier dat hij zijn zinnen had gezet op China, maar strandde hij uiteindelijk in de Russische autonome provincie Tjsoekotka.



Daar werd hij gevonden en aanghouden wegens het illegaal oversteken van de Russische grens. De Amerikaans liet zijn rijbewijs zien, op basis waarvan de dienders zijn identiteit konden vaststellen. Volgens een bron van interfax zou de man politiek asiel hebben aangevraagd in Rusland. Waarom is niet duidelijk. Maar in de berichtgeving twijfelen betrokken openlijk over de geestelijke gesteldheid van de man. "In de komende tijd verblijft de buitenlander in Anadyrj voor verder onderzoek. We vermoeden dat de arrestant een persoonlijkheidsstoornis heeft", aldus de bron.

Zwijgen

Intussen houdt de leiding van de Russische geheime dienst FSB, waaronder de grensbewaking valt, zich angstvallig op de vlakte. Ze bevestigt noch ontkent het incident en onthoudt zich verder van commentaar. Ook medewerkers van de Kamtsjatka-regio, waartoe Tsjoekotka behoort, doen er het zwijgen toe.



Daarentegen erkent het Amerikaanse consulaat in Vladivostok openlijk dat het bijstand verleent in de zaak. "We weten ervan en werken samen met de plaatselijke autoriteiten en bieden consulaire diensten."