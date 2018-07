Amerikaan ontdekt levende spin in computerscherm: "Ik dacht dat het een bug was" AV

30 juli 2018

12u12

Bron: Daily Mail Online 0 Bizar De Amerikaanse Timothy Buchanan trok grote ogen toen hij een blik wierp op het scherm van zijn iMac. Een kleine spin vertoefde binnenin het beeldscherm. Buchanan en zijn collega's dachten eerst dat het ging om een bug of een digitaal effect, maar uiteindelijk bleek een echte levende spin vast te zitten in het computerscherm.

Op zijn Youtubepagina poste de Amerikaan wel een erg opmerkelijk filmpje. Daarin is te zien hoe een kleine spin heen en weer over het scherm van zijn iMac kruipt. Buchanan demonstreert daarna door verschillende vensters te openen en de cursor te bewegen dat de spin echt is. Daarna probeert de Amerikaan met zijn vinger de spin aan te raken. Uiteraard vlucht de spin zo snel mogelijk weg van het naderende gevaar.

De Amerikaan besluit daarop dat het wel moet gaan om een echte spin en niet om een bug of digitaal effect. Volgens Buchanan en zijn collega's kroop de spin hoogstwaarschijnlijk door het ventilatierooster van de computer en belandde het achtpotige dier op die manier op de ongelukkig gekozen plek.

De man vraagt zijn kijkers nog of er iemand een idee heeft hoe hij de spin uit de computer krijgt. Enkele volgers beantwoordden de oproep van de man. Zo stelde iemand voor om de spin een foto van een vogel - de natuurlijke vijand van een spin - voor te schotelen. Anderen suggeerden dan weer dat Buchanan toch best een bezoekje brengt aan de Apple Store.

Buchanan grapte nog dat "Apple een arachnotechnieker zal moeten sturen!"