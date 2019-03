Amerikaan brengt boek na 53 jaar terug, maar hoeft boete van tien cent per dag niet te betalen Buitenlandredactie

19 maart 2019

07u33

Bron: AD 0 Bizar Een man uit het Amerikaanse New Jersey heeft onlangs een boek teruggebracht naar de schoolbibliotheek waar hij het 53 jaar geleden leende. De 65-jarige Harry Krame hoeft de boete van bijna 2000 dollar niet te betalen, maar de schoolbibliotheek gaat hem wel als voorbeeld stellen voor alle andere leerlingen die er boeken lenen.

Het was 1966 - de Vietnamoorlog was gaande en Lyndon Johnson was de 36ste president van de Verenigde Staten - toen de 13-jarige Hary het boek ‘The Family Book of Verse’ leende bij de bibliotheek van de Memorial Middle School.

Bij het opruimen van zijn kelder vond hij het boek enkele weken geleden terug. “Het duurde een paar seconden voordat ik het me realiseerde. Toen dacht ik: Shit, ik heb het nog’’, zegt hij nu in Amerikaanse media die zijn verhaal afgelopen weekend oppikten. Hij wist gelijk dat hij het boek terug moest brengen naar de school in zijn woonplaats Fair Lawn en voelde er zich behoorlijk schuldig over.

Verbaasd

Adjunct-rector Dominick Tarquinio van de school was verbaasd toen er opeens een 65-jarige man voor zijn neus stond. Harry nu lachend: ”Toen ik het boek terugbracht, zei ik dat ik mijn naam niet kon geven omdat ik in een getuigenbeschermingsprogramma zat.’’

Tarquinio zegt dat Harry de boete van tien dollarcent per dag dat het boek te laat is teruggebracht niet hoeft te betalen. De boete zou na de 19.345 dagen dat hij het boek te lang in zijn bezit Hhad 1.934,5 dollar bedragen (iets meer dan 1.700 euro). Bibliothecaris Susan Murray laat weten dat ze het boek en het verhaal van Harry wel wil gaan gebruiken om de leerlingen te onderwijzen over het terugbrengen van boeken.