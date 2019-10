Amerikaan (59) snijdt remkabels van zeker 20 elektrische huursteps door jv

02 oktober 2019

14u21

Bron: NBC 2 Bizar Een man van 59 uit Florida is aangehouden voor het saboteren van zo’n 20 elektrische huursteps in Fort Lauderdale. De politie onderzoekt in totaal 140 gevallen van vandalisme gepleegd sinds april van dit jaar op zulke steps.

Agenten konden Randall Thomas Williams via camerabeelden op heterdaad betrappen. De 59-jarige man was de remmen van een elektrische step aan het saboteren en leek aanstalten te maken om nog andere steps op dezelfde manier aan te pakken. Hij werd zondag aangehouden.

In de buurt werden twintig elektrische steps met kapotte remmen aangetroffen. De meeste daarvan werden dit weekend onklaar gemaakt. De schade loopt op tot bijna 1.300 euro. Williams wordt niet alleen van die feiten verdacht, maar ook van vandalisme op in totaal 140 elektrische steps sinds april dit jaar. De meeste toestellen bevonden zich in de onmiddellijke omgeving van waar Williams betrapt werd en de modus operandi bleek altijd dezelfde te zijn.

De steps halen een snelheid van 27 km/uur en defecte remmen kunnen dan ook erg gevaarlijk zijn. Gelukkig werden er nog geen ongevallen gemeld die zouden kunnen worden gelinkt aan de sabotage. De verhuurfirma haalde de steps in de getroffen buurt meteen uit circulatie.

De elektrische steps zijn ook bij ons nieuw in het straatbeeld en brengen, net zoals in de VS, heel wat ongenoegen met zich mee. Vooral het ‘wild parkeren’ stoort menig burger, maar ook het rijgedrag van de gebruikers die vaak nauwelijks rekening houden met de zwakkere voetgangers.