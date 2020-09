Amerikaan (54) sterft na wekenlang volgehouden dagelijkse portie zwarte drop



Joeri Vlemings

24 september 2020

15u55

Bron: People 2 Bizar Zijn liefde voor snoep is een 54-jarige Amerikaan fataal geworden. Hij werd onwel tijdens een lunch in een fastfoodrestaurant en overleed een dag later. Wekenlang had hij dagelijks anderhalf pakje drop naar binnengespeeld. Zijn opvallende casus is beschreven in het wetenschappelijke tijdschrift The New England Journal of Medicine.

De onderzoekers noemen de betreurde snoeper niet bij naam, maar het gaat om een bouwvakker van 54 uit Massachusetts. Tijdens een lunch in een fastfoodrestaurant hapte hij plots naar adem. Zijn hele lichaam begon te beven en hij verloor het bewustzijn. Een dag later stierf hij aan een hartstilstand. Opmerkelijk was dat hij wekenlang dagelijks een grote hoeveelheid zwarte drop had verorberd.

“Hij had een slechte eetgewoonte die er vooral in bestond om dagelijks verscheidene pakjes snoep tot zich te nemen”, blijkt uit de studie. Drie weken voor zijn dood was hij, nog volgens het onderzoek, overgeschakeld naar zwarte drop. Dat lekkers bevat zoethout, waarin glycyrrizine zit, een zuur dat zelfs al bij inname van kleine hoeveelheden kan leiden tot een verhoogde bloeddruk en tot hartritmestoornissen. In de nieren stijgt de hoeveelheid cortisol, wat niet alleen de bloeddruk verhoogt, maar ook het kaliumgehalte in het bloed verlaagt. Dat hebben artsen ook bij de niet nader genoemde Amerikaan vastgesteld.

De man had, naast het eten van te veel drop, nog andere ongezonde gewoontes. Zo rookte hij 36 jaar lang een pakje sigaretten per dag, zat hij in het verleden aan de heroïne en liep hij een hepatitis C-infectie op die hij niet liet behandelen.