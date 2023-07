Amerikaan (34) komt vast te zitten in diepvrieskist en sterft

In de Amerikaanse staat Minnesota is een 34-jarige man dood aangetroffen in een diepvrieskist nadat hij er vast in kwam te zitten. Brandon Lee Buschman, de man die overleed, had een openstaand arrestatiebevel tegen hem lopen. Uit het politierapport blijkt dat hij vrijwillig in de vriezer zou zijn gekropen.