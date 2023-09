Amerikaan (29) die met zatte botten duim afbrak van kostbare terracottasoldaat, kent eindelijk zijn straf: “Het zal pijn doen”

Maak het maar mee: je bent jong en niet al te snugger, drinkt een paar glazen te veel op één of ander museumkerstfeestje, en plots sta je daar in je belachelijke kersttrui en heb je de duim vast van een 2.000 jaar oude terracottasoldaat. Waarde van het beeld? 4,5 miljoen dollar. Het overkwam een schoenenverkoper uit Delaware. Na jaren van nagelbijten kent de duimbreker nu zijn straf. En ondanks dat hij er op zich goed van af komt, zal hij zijn portefeuille toch nog stevig mogen opentrekken.

Terug naar 21 december 2017. De toen 24-jarige Michael Rohana is op een ‘lelijk kersttrui’-feestje in het Franklin Institute in Philadelphia. Hij is dronken en belandt in een afgesloten tentoonstellingsruimte in het museum. Daar blijken tien peperdure beelden van terracottasoldaten te staan, tijdelijk door China uitgeleend aan de VS voor de prestigieuze exhibitie ‘Terracotta Warriors of the First Emperor’.

Paniek

De aangeschoten schoenenverkoper uit Delaware vindt het allemaal wel grappig en neemt een paar lollige selfies met de standbeelden. En dan gaat het mis. Hij raakt één van de standbeelden aan en trekt iets te hard aan de duim, waardoor die afbreekt. De twintiger panikeert, steekt de duim in zijn zak en vlucht het museum uit.

FBI

Opvallend genoeg duurde het nog twee weken voor iemand opmerkte dat de duim van het peperdure standbeeld, bekend als ‘The Cavalryman’, verdwenen was. Maar wat was de ophef groot. De ongeveer 2.000 jaar oude terracottasoldaat, een van de weinige volledig gerestaureerde terracottafiguren ter wereld, had toen al een waarde van 4,5 miljoen dollar (4,2 miljoen euro). De FBI werd op de zaak gezet en slaagde er dankzij beelden van de bewakingscamera’s in de dader op te sporen. Vijf dagen later werd de vermiste duim in een schuif in de slaapkamer van ene Michael Rohana gevonden, die nog bij zijn ouders woont in Bear, Delaware.

Deze man was geen soort ninja die zijn slag sloeg in het museum. Het was een dronken kind in een felgroene lelijke kersttrui.

Geen Ocean’s Eleven

Het beroemde terracottaleger is een van de belangrijkste archeologische vondsten in China. Dat tijdens een uitleenmoment aan de VS één van de meest prestigieuze stukken beschadigd raakte, leidde tot een internationaal incident met China. De woedende Chinezen eisten een zeer strenge straf voor de Amerikaan.

Volledig scherm FBI-bewijsbeeld van de schade aan de terracottasoldaat. © FBI Lange tijd leek hij die ook te gaan krijgen, met aanvankelijk zware aanklachten tegen hem; van ‘diefstal van en het verbergen van een belangrijk kunstwerk uit een museum’. Dat zijn misdrijven die hem tot 30 jaar gevangenisstraf hadden kunnen opleveren.



Het is pas in de lente van dit jaar dat de intussen 29-jarige Rohana na een eerste nietigverklaring uiteindelijk enkel schuldig pleit aan ‘handel in archeologische bronnen’, een veel kleiner vergrijp waarvoor hij slechts tot maximaal een jaar in de cel kan belanden. “De aanvankelijke aanklachten zijn bedoeld voor kunstrovers van het type uit ‘Ocean’s Eleven’", betoogden zijn advocaten eerder in de rechtszaal. “Deze man was geen soort ninja die zijn slag sloeg in het museum. Het was een dronken kind in een felgroene lelijke kersttrui.”

Woensdag - bijna zes jaar na zijn stommiteit - kreeg de Amerikaan eindelijk zijn straf te horen: vijf jaar voorwaardelijk, een boete van 5.000 dollar (zo’n 4.600 euro), 100 uur werkstraf en ook nog een schadevergoeding aan The Franklin Institute, diens verzekeraar en het museum waarvan het beeld in bruikleen was gegeven, meldt ‘The Philadelphia Enquirer’.

Excuses

Michael Rohana excuseerde zich woensdag in de federale rechtbank in Philadelphia bij zijn familie en bij de Chinese overheid. Hij zei dat hij zich schaamde en dat er “geen excuses” zijn voor zijn dronken actie destijds. “Door heel dit verhaal heb ik echt een enorm respect gekregen voor deze archeologische stukken", verklaarde hij ook aan rechter Chad F. Kenney.

Eerder zei de jongeman dat hij eigenlijk niet goed weet waarom hij de duim afbrak die avond. “Het gebeurde niet zomaar. Maar er was nooit de gedachte: ‘ik moet dit breken’.” Toen hij vervolgens echt plots de duim in zijn hand had, had hij in een paniekreactie het ding in de zak van zijn jeans gestoken en was hij weggelopen.

Volledig scherm De beelden waren door China aan de VS uitgeleend voor de exhibitie Terracotta Warriors of the First Emperor in het Franklin Institute in Philadelphia. © Franklin Institute

“Weer Amerikanen”

“Jouw gedrag was ronduit afschuwelijk en ziekmakend", gaf de rechter hem nog een veeg uit de pan. “Iedereen in de wereld kijkt hiernaar en zegt: ‘ja, dat zijn weer Amerikanen. Die hebben respect voor niks’.” De aanklager liet nog weten dat het minstens 25.000 dollar (meer dan 23.000 euro) heeft gekost om het standbeeld te repareren en dat ‘The Cavalryman’ sinds het incident niet meer getoond is aan het publiek.

Betalen

Belangrijk detail is dat het bedrag van de schadevergoeding die Rohana moet ophoesten, nog moet bepaald worden. Naast de 25.000 dollar aan reparatiekosten aan het beeld, wil het Franklin Institute mogelijk ook nog een vergoeding voor de meer dan 50.000 dollar die het spendeerde aan onder meer de installatie van extra veiligheidsbarrières in het museum en het overvliegen van Chinese functionarissen naar Philadelphia om het beschadigde standbeeld te onderzoeken. En hoeveel wil het museum waarvan het beeld in bruikleen was?

Sneakercollectie

Rohana gaf eerder aan dat een deel van de kosten gedekt zou kunnen worden via zijn jarenlange verzameling van Air Jordans en andere Nike-sneakers, met een waarde van ongeveer 32.000 dollar (bijna 30.000 euro). Maar het is duidelijk dat dit niet genoeg zal zijn. “Het zal pijn doen”, waarschuwde de rechter over de financiële tik die nog zal volgen.

