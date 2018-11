Amerikaan (23) springt in vijver met krokodillen en wordt gebeten: “Hij mag blij zijn dat hij zijn voet nog heeft” ADN DVDE

07 november 2018

15u30

Bron: CBS47, Daily Mail, WFTV 0 Bizar In de Amerikaanse staat Florida heeft een man ingebroken in een alligatorpark. Om nog onbekende reden sprong hij daarna in een vijver met krokodillen. De twintiger werd gebeten toen hij weer uit het water probeerde te geraken, maar hield gelukkig slechts lichte verwondingen aan zijn bizarre stunt over. Hij verloor onderweg ook zijn broek en zijn Crocs (jawel).

De jongeman, later geïdentificeerd als Brandon Keith Hatfield (23), brak afgelopen nacht in het Alligator Farm Zoological Park in St. Augustine in.

Op bewakingsbeelden is te zien hoe hij het dak van een huisje beklimt en vervolgens in een vijver springt waarin drie volwassen krokodillen zwemmen. Eentje grijpt hem bij zijn voet, maar hij kan ontkomen. Gelukkig sprong de waaghals niet in de vlakbij gelegen lagune, waar volgens First Coast News honderden alligators vertoeven.



Buurtbewoners troffen de twintiger vanochtend vroeg halfnaakt in hun tuin aan. “Er kruipt hier een kerel met enkel een short aan - die half op zijn poep hangt - door mijn tuin”, zo liet de vrouw van local Jeff Black aan de politie weten. Er hing bloed aan zijn benen. “Hij zei dat hij gegijzeld was in een vijver met alligators. En dat hij gebeten was”, doet Black zijn verhaal. “Volgens mij had die gast iets gepakt.”

“Ik denk dat we hem al hebben”

Toen het personeel van het park ‘s morgens arriveerde, vonden medewerkers een broek en schoenen van het merk Crocs. Een flauwe grappenmaker, dachten ze. Maar toen zagen ze ook de streep bloed die uit de vijver kwam. Bovendien bleek er ook heel wat schade te zijn aangericht, goed voor een prijskaartje van meer dan 5.000 dollar (4.355 euro). Zo had de twintiger onder meer een duur standbeeld omver gelopen.

Het park belde de politie. “Ik denk dat we de dader al gevonden hebben”, antwoordde een agent tot hun verbazing. “We hebben hier iemand die zegt dat hij gebeten is door een alligator.” Parkdirecteur John Brueggen snapt er niets van. “Wie klimt er nu over muren die je net moeten beschermen van gevaarlijke dieren? Hij heeft geluk dat hij zijn voet nog heeft.” Geen van de dieren raakte gewond, meldt hij nog.

Hatfield werd naar het ziekenhuis gebracht, waar hij verzorging kreeg voor de verwondingen aan zijn linkervoet. Inmiddels zit hij in de cel. Hij wordt beschuldigd van inbraak, het toebrengen van schade aan een eigendom en vandalisme. Hij wordt ook beschuldigd van het schenden van zijn voorwaarden na een eerdere rechtszaak voor drugsbezit en diefstal.

Ook agent Dee Brown denkt dat de jongeman high was. Toxicologisch onderzoek moet uitwijzen of de twintiger onder invloed was en van welke drugs.

