Alzheimerpatiënte wordt half jaar na verdwijning op 600 kilometer van huis teruggevonden kg

14 februari 2019

13u16

Bron: Belga 0 Bizar Na een zoektocht van een half jaar is een Alzheimerpatiënte uit Thailand 600 kilometer verder teruggevonden, in China. De 59-jarige Kaewmanee Arjor werd sinds de zomer van vorig jaar vermist. Ze verdween toen op een dag uit het huis van haar dochter, die in de provincie Chiang Rai in het noorden van Thailand woont. Alle pogingen om de vrouw terug te vinden, bleven maandenlang zonder resultaat. Dat deelde de politie mee.

Eind december werd in de Zuid-Chinese stad Kunming een vrouw opgemerkt, die blootsvoets op straat wandelde. Met de hulp van haar Thaise identiteitskaart, lukte het om haar te identificeren. "We hebben geen flauw vermoeden hoe ze hier is geraakt. We hebben geen enkel document gevonden waarop wijst dat ze van Thailand naar China is gereisd", aldus een politiewoordvoerder. Tussen Thailand en China liggen ook nog andere landen zoals Laos en Myanmar.



Het duurde nog tot vandaag tot dochter Suchada Arjor (35) haar moeder mocht ophalen. Tot dan werd de vrouw opgevangen in een lokaal ziekenhuis. De ziekte van Alzheimer omvat geheugen-, spraak- en oriëntatiestoornissen, naast persoonlijkheidsverandering met toenemende dementie.