Alweer gaat noodalert totaal mis: inwoners stad Florida gewaarschuwd voor "extreme zombieactiviteit"

25 mei 2018

17u08

Bron: The Guardian, The Palm Beach Post 13 Bizar De inwoners van de stad Lake Worth in Florida hebben een nogal opvallende waarschuwing binnengekregen op hun telefoon. Ze ontvingen naast een alert voor een stroompanne ook een zombiealarm.

De bevolking in Lake Worth kreeg de alert zondagnacht rond 01u45 binnen, iets nadat de elektriciteit bij meerdere gezinnen was uitgevallen. “Stroompanne en zombie alert voor de inwoners van Lake Worth en Terminus”, stond er te lezen. “Er zijn nu minder dan 7.380 klanten getroffen door extreme zombieactiviteit. Hersteltijd is onzeker.”

Als de stroom uitvalt in de stad wordt er altijd automatisch een kort berichtje uitgestuurd, zodat mensen kunnen inloggen om te zien wat er aan de hand is. In totaal zaten 7.880 gezinnen die nacht zonder elektriciteit, 30 minuten later was de situatie op het net alweer hersteld. Maar wat met die zombies? “Ik wil benadrukken dat er geen zombieactiviteit is in Lake Worth”, benadrukte stadswoordvoerder Benn Kerr later op de dag in een bericht op Facebook.

Vals raketalarm

Wie er achter de valse waarschuwing zit? Dat is nog een groot vraagteken. “Er is een onderzoek gaande”, aldus Kerr. “Iemand heeft een van de berichten aangepast met een zombie-invasie.” Volgens de woordvoerder gaat het al zeker niet om een personeelslid. Mogelijk was het een fan van hitserie ‘The Walking Dead’ die een mopje wilde uithalen. Terminus is namelijk een plaats in de serie.

Push alerts komen steeds vaker voor, maar het is zeker niet de eerste keer dat het misgaat. Het beruchtste voorval is dat van het valse raketalarm in de Amerikaanse staat Hawaï. Toen kregen burgers van het Emergency Management Agency (EMA) een waarschuwing voor een ballistische raketdreiging. Het duurde maar liefst 38 minuten vooraleer een tweede waarschuwing werd verstuurd waarin duidelijk werd dat het om een vals alarm ging.