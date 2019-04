Alweer Chinees gearresteerd voor gooien ‘geluksmuntjes’ tegen vliegtuig Tom Tates

04 april 2019

10u01

Bron: AD.nl 1 Bizar In China is voor de derde keer in korte tijd een vliegtuigpassagier gearresteerd die tijdens het boarden ‘geluksmuntjes’ op de romp van het toestel en in de richting van al draaiende straalmotoren gooide. Volgens de Chinese autoriteiten gaat het om een 31-jarige man met extreme vliegangst die op het punt stond een binnenlandse vlucht te maken met vliegmaatschappij Hainan Airlines.

De reiziger liep tegen de lamp omdat beveiligingscamera's in de ‘slurf’ richting vliegtuig registreerden dat hij iets naar buiten gooide. Korte tijd later werden twee muntjes op het asfalt onder het toestel gevonden, waarna de man werd aangehouden. Xia, de man in kwestie, reisde samen met zijn echtgenote en hun vier maanden oude baby naar zijn schoonmoeder. Tijdens zijn verhoor vertelde de reiziger dat hij de muntjes had gegooid na een dringend advies van zijn schoonmoeder. “Volgens haar bracht dat geluk, omdat ons kindje voor de eerste keer zou gaan vliegen.”

De man blijft minstens tien dagen in hechtenis. Zijn vrouw en kind mochten vanaf Wuhan Tianhe International Airport in de provincie Hubei doorvliegen naar hun eindbestemming. Door het incident liep de vlucht een vertraging van bijna een uur op en zouden circa honderd passagiers ernstig gedupeerd zijn geraakt omdat ze overstapvluchten misten. De financiële schade zal volledig worden verhaald op de ‘gelukszoeker’.

Het gooien van muntjes tegen vliegtuigen begint in China zo langzamerhand een trend te worden. Vorige maand werden twee jonge vrouwen aangehouden, omdat ze geld gooiden naar een toestel een toestel van Lucky Air. In februari klaagde diezelfde luchtvaartmaatschappij een 28-jarige man aan die tijdens het boarden twee ‘geluksmuntjes’ naar de straalmotoren smeet. Door het incident liep een binnenlandse vlucht tussen de steden Anqing en Kunming grote vertraging op. Zeker 162 passagiers arriveerden pas een dag later op hun bestemming en de economische schade werd naderhand berekend op omgerekend circa 17.600 euro veroorzaakt. Dat bedrag is verhaald op de man die hooguit een paar tientallen euro’s voor zijn ticket had betaald.

“Nooit doen”

Het gooien van muntjes in straalmotoren kan leiden tot beschadigingen en zelfs totale vernietiging van het aandrijfsysteem. Ouyang Jie, een in burgerluchtvaart gespecialiseerde deskundige, vertelde aan China Daily dat dergelijke mankementen tijdens een vlucht druk- en snelheidsverlies kunnen veroorzaken. “In het ergste geval stopt de motor helemaal en ligt een mogelijke ramp in het verschiet. Het gooien met munten naar vliegtuigen is dus een zeer groot risico. Nooit doen dus”, benadrukt Ouyang Jie. De Chinese autoriteiten overwegen een voorlichtingscampagne die reizigers moet wijzen op de gevaren van gooien van muntjes tegen vliegtuigen en de straffen die daarop van toepassing zijn.