Als grap begonnen, nu gevaarlijke challenge: jongeren gebruiken zakjes bleekmiddel "om kleur van ogen te veranderen"

14 november 2019

12u05

Een nieuwe 'challenge' op sociale media verontrust sinds enkele maanden artsen. Op de populaire video-app TikTok waren filmpjes te zien waarin jongeren beweren dat ze met bleekmiddel de kleur van hun ogen konden veranderen. Experts waarschuwen voor de gevaren van de 'Bright Eye Challenge'.

De ‘uitdaging’ doet de ronde op TikTok, een razend populaire app waarmee je korte video’s kunt maken die je vervolgens kunt delen. De eerste verspreider beweerde dat je enkel een plastic zakje, een desinfecterend middel, bleekmiddel en scheerschuim nodig hebt. Vervolgens was te zien hoe het zakje een minuut op het hoornvlies werd gelegd, waarna de kleur van het oog verandert. De video bleek fake.

Een meisje pikte het filmpje op en volgde de aanwijzingen. Ze beweerde valselijk een vergelijkbaar resultaat te hebben behaald. Ze uploadde later een tweede video met de boodschap dat de truc was vervalst, en vertelde haar volgers dat ze niet wilde dat ze “zich pijn zouden doen”. Nog een andere tiener deelde een opname van haar deelname aan de challenge met haar 90.000 volgers, maar verklaarde later dat ze een contactlens had aangebracht om de kleur van een van haar ogen te veranderen.

Meer dan 500 miljoen gebruikers

Hoewel ook de oorspronkelijke maker later toegaf de beelden bewerkt te hebben, gingen de video’s viraal op de app die meer dan 500 miljoen jonge gebruikers telt. Verschillende tieners gaven aan de uitdaging te zijn aangegaan. Volgens nieuwsmagazine Newsweek deden er meer dan 30 verschillende video’s de ronde waarin voornamelijk meisjes te zien waren. Waar precies is niet duidelijk. Een gebruiker die een clip van zichzelf postte, schreef in de opmerkingen: “Lmao ('laugh my ass off’, red.) het doet wel een beetje pijn, ik ga niet liegen.”

Blijvende schade

“Je kunt de kleur van je ogen niet veranderen door er een zak tegenaan te drukken”, benadrukt dokter Susan Blakeney in een interview met de Britse krant Daily Mirror. Volgens de expert is de uitdaging enorm gevaarlijk en kan het leiden tot blijvende schade aan de ogen. “Bleekwater kan littekens op het hoornvlies veroorzaken en het gezichtsvermogen aantasten. Het hoornvlies is een van de meest gevoelige delen van het lichaam; het stelt ons in staat om alles duidelijk te zien”, voegt ze er nog aan toe.

TikTok heeft ondertussen ook al maatregelen genomen. “De uitdaging gaat in tegen onze richtlijnen, waarin staat dat ons platform op een veiliger manier moet worden gebruikt. De persoon die de challenge begon, bedoelde het als een grap. Om onze community te beschermen hebben we de video’s verwijderd”, zei een vertegenwoordiger van de video-app.