Alpinisten die met sportvliegtuig aan Mont-Blanc landden wacht boete ... van 38 euro

21 juni 2019

18u13

Bron: AFP 1 Bizar De alpinisten die hun klim naar de Mont-Blanc aanzienlijk vergemakkelijkten door 400 meter onder de top te landen met een sportvliegtuigje, wacht allesbehalve een gepeperde rekening. Door een juridisch vacuüm riskeren de twee Zwitsers een boete van amper 38 euro, betreurt de procureur van het arrondissement Bonneville.

Het vliegtuigje werd dinsdag door een bergpatrouille van de gendarmerie opgemerkt. Het toestel landde op 4.450 meter hoogte aan de oostkant van de Mont Blanc (4.809 meter). De Zwitserse inzittenden hadden met touwen en stijgijzers de eindklim al aangevat toen ze staande werd gehouden. Na een identiteitscontrole zagen de agenten zich met een acuut probleem geconfronteerd. Ook voor de gendarmes was het gissen welke wet precies was overtreden. Overleg met het kantoor in Chamonix bracht geen duidelijkheid, waarop de agenten niets anders konden doen dan de identiteitskaarten terug te geven, waarna het vliegtuigje met toestemming van de gendarmerie opnieuw vertrok.

Geen sanctie

Drie dagen aan opzoekingswerk kwamen er aan te pas vooraleer de overtreding precies juridisch kon worden gekaderd. Het blijkt dat de alpinisten artikel L361-1 van de milieuwet hebben overtreden. Dat artikel stelt dat het in de plezierluchtvaart verboden is ‘om passagiers te ontzetten (uit te laten stappen) in bergrijke gebieden, tenzij het om een erkend vliegveld gaat’. “Alleen is er bij een overtreding geen sanctie voorzien, dus heeft het geen effect”, verklaarde Patrice Guigon, procureur van Bonneville. Blijft over: een mogelijke schending van de landingsregels die vastgelegd zijn in een prefectoraal decreet, dat dateert uit de jaren zestig. Iets wat kan worden bestraft met een geldboete van maximum 38 euro. Dat is voorlopig het enige wat de Zwitsers kan worden ten laste gelegd.

De zaak zorgt ook voor flinke wrevel bij Eric Fournier, de burgemeester van Chamonix-Mont-Blanc. Hij sprak na de feiten van “een provocatie” en wil koste wat kost een eventuele herhaling verhinderen. Hij wil zo snel mogelijk de huidige wetgeving aanscherpen.

De Franse autoriteiten namen eerder dit jaar al maatregelen om de overbezetting op de berg tegen te gaan. De Alpenpiek trekt jaarlijks bijna 25.000 klimmers, wat tot illegaal kamperen leidt. Mensen die de Mont-Blanc via de standaardroute willen beklimmen, kunnen dat enkel indien ze een kamer in een van de drie schuilhutten boeken.

