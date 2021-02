Allesbehalve ‘steriel’, en toch zou je hier graag je coronaprik krijgen: imposante vaccinatiecentra wereldwijd

Sambodrome, Brazilië

Over enkele weken hadden de praalwagens stapvoets door het Sambodrome van Rio de Janeiro moeten rijden. De optocht is het jaarlijkse hoogtepunt van het carnaval van Rio. De miljoenen inwoners van de Braziliaanse stad en tienduizenden toeristen zullen dit jaar echter weer geduld op moeten brengen: het feest is uitgesteld tot 2022.

Daarom is de locatie omgebouwd tot een drive-thru vaccinatiecentrum voor ouderen. Senioren die hun prikafspraak hebben gemist, kunnen zich sinds zaterdag laten vaccineren tegen het coronavirus zonder uit hun auto te hoeven stappen. Eerst zijn de 90-plussers aan de beurt, maar tegen eind maart hoopt het stadsbestuur alle ouderen boven de 60 te hebben ingeënt.

Brazilië is een van de zwaarst getroffen landen tijdens de coronapandemie en is onlangs begonnen met vaccineren. Tot nu toe zijn bijna 9,5 miljoen van de ruim 211 miljoen inwoners in het grootste land van Latijns-Amerika besmet geraakt met het coronavirus - alleen in de VS en India zijn de aantallen nog hoger. Meer dan 230.000 Brazilianen zijn overleden aan de gevolgen van het longvirus

Volledig scherm Een Braziliaanse dame op leeftijd wordt opgevangen door het medisch personeel in het Sambadrome van Rio de Janeiro. (06/02/2021) © AFP

Kathedraal van Salisbury, Engeland

Volledig scherm Archiefbeeld. Koorknapen oefenen voor de mis op kerstavond in de kathedraal van Salisbury. (21/12/2015) © Getty Images

Engeland schreef geschiedenis door op 8 december als eerste land ter wereld grootschalig te beginnen met de inenting van de bevolking. Een 90-jarige vrouw kreeg die dag een eerste dosis van het Pfizer/Biontech-vaccin toegediend. Maar minstens zo historisch is één van de locaties waar de Engelsen terecht kunnen voor hun inenting: de kathedraal van Salisbury.

De tempel in het zuidwesten van Engeland stamt uit begin 13e eeuw en is beroemd omdat het de ‘Magna Carta’ huisvest: een belangrijke oorkonde uit 1215 waarmee de macht van de Engelse vorst flink werd ingeperkt. Tot op de dag van vandaag wordt het document gezien als bouwsteen van de Britse democratie en vrijheid.

Vanwege de pandemie is de kathedraal echter gesloten. Voor een gebed kom je de tempel dus niet meer in, maar wel voor inenting tegen het coronavirus. Volgens officiële gegevens ontving bijna 17 procent van de inwoners van het Verenigd Koninkrijk al minstens een dosis van het vaccin. Zij die in deze kathedraal ingeënt werden, mogen zich ‘gezegend’ voelen.

Volledig scherm Ouderen ontvangen het vaccin in de kathedraal van Salisbury. © AP

Volledig scherm De ouderen kunnen terecht bij een van de veertien vaccinatietafels in de imposante kathedraal. © AP

Stadion El Monumental, Argentinië

Volledig scherm Archiefbeeld. Fans van River Plate in een volgepakt Monumental-stadion te Buenos Aires, Argentinië (24/11/2018) © Getty Images

Ook in Argentinië wordt een tempel gebruikt voor de vaccinatiecampagne, maar dan wel een voetbaltempel: ‘El Monumental’. Het grootste stadion van Argentinië werd gebouwd in 1938 en was in 1978 de plek waar het nationale voetbalelftal wereldkampioen werd.

De meeste Argentijnen kennen het imposante bouwwerk echter als thuishaven van topclub River Plate. Om een steentje bij te dragen in de strijd tegen het coronavirus, heeft de club de poorten van El Monumental geopend voor de vaccinatiecampagne.

De Argentijnen staan voor een monumentale opgave om de bevolking van ruim 45 miljoen inwoners zo snel mogelijk te vaccineren, maar tot nu toe werden slechts enkele honderdduizenden van de 5 miljoen beloofde doses van het Spoetnikvaccin uit Rusland geleverd. Daarom krijgt het zorgpersoneel voorlopig voorrang. Zij kunnen sinds afgelopen woensdag terecht in het stadion, waar de basketbalzaal is omgebouwd tot vaccinatiecentrum.

Volledig scherm Geen lange rijen voor tickets... © AFP

Volledig scherm ...maar voor prikken. © AFP

Kursaal Oostende, België

Volledig scherm Het Casino Kursaal wordt het vaccinatiecentrum voor Oostende en omgeving © Benny Proot

Meeslepende musicals en geweldige concerten waren er te beleven. Het Kursaal in Oostende, de stad waar Marvin Gaye ‘Sexual Healing’ schreef en de zaal waar hij een begeleidende video voor het nummer opnam.

Nu we opnieuw ‘healing’ nodig hebben, staat het Kursaal klaar voor ongeveer 75.000 mensen uit de regio die hun prik zullen krijgen in het markante gebouw. Daar zijn ze in Oostende best trots op, als je de boodschap op de gevel van het Kursaal mag geloven: “Hier herwinnen we onze vrijheid”.

Volledig scherm Archiefbeeld. Marvin Gaye (links) & Freddy Coussaert in Oostende. Op de achtergrond het Kursaal. (1982) © rv/Jean-Jacques Soenen

Volledig scherm Testdag in het vaccinatiecentrum Kursaal te Oostende. © Benny Proot

