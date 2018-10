Alles voor dat perfecte plaatje: huwelijksfotografe deelt 'elleboogje' uit aan opdringerige stiefmoeder Sven Van Malderen

10 oktober 2018

16u12

Bron: Inside Edition 0 Bizar De eerste kus als getrouwd stel? Natuurlijk moet zo'n memorabel moment op de gevoelige plaat vastgelegd worden. Bij Josh en Lorna Gantt uit Kentucky kwam er echter een stevige kink in de kabel. De beelden van een iets te opdringerige stiefmoeder gingen in een mum van tijd viraal.

Huwelijksfotografe Ashley Easterling had zich netjes gepositioneerd voor het moment suprême. Alles onder controle dus, tot plots de stiefmoeder van de bruid haar zicht kwam versperren. Met haar gsm wilde zij zowaar zélf de ideale foto van het koppel nemen.

Over mijn lijk, dacht Ashley. En dus deelde ze een subtiele elleboog uit om weer in polepositie te komen. Door alle gedoe zou het magische moment bijna verloren gegaan zijn.

"Beleefd gevraagd"

"Ik had haar al verschillende keren beleefd gevraagd om uit de weg te gaan", aldus Ashley. "Ik legde haar uit dat ik diegene was die voor die job betaald werd, maar zij vond dat ik het niet goed deed. Vandaar dus mijn stevige reactie."

Lorna postte het filmpje op haar Facebookpagina, waar het al gauw tienduizenden keren bekeken werd. De reacties -en dan vooral de kritiek op de stiefmoeder- waren niet van de poes. Intussen heeft de kersverse bruid de video verwijderd.

"Ruzie gekregen"

"Mijn stiefmoeder en ik hebben hierdoor een beetje ruzie gekregen", doet Lorna het verhaal. "Maar op dat vlak is er niets nieuws onder de zon, onze relatie is altijd wat turbulent verlopen. Ze was natuurlijk niet goed van alle commentaren die ze gekregen heeft. Ikzelf heb enkele zeer vijandige sms'jes van haar gekregen."

"Toen ik het filmpje online gezet had, konden we er allemaal nog mee lachen. Zelfs mijn stiefmoeder, ja. Maar de sfeer veranderde toen al die mensen haar zo stevig begonnen aan te pakken."

"Opzettelijk gedaan"

"Heeft ze het opzettelijk gedaan? Blijkbaar wel, heel wat gasten hebben met eigen ogen gezien hoe ze zich een paar keer onbeschoft gedroeg tegenover Ashley. Maar ik heb geen kwaad woord over gezegd over haar attitude."

"Ach, als klein meisje droom je van die ene dag. Maar het weer zat tegen, ik voelde me niet knap en lang niet alles liep zoals gepland. Als dan ook nog eens de foto van die kus mislukt zou zijn... Gelukkig heeft Ashley het alsnog voor elkaar gekregen. Met deze boodschap wil ik gewoon duidelijk maken dat ik geen kwade bedoelingen had tegenover mijn stiefmoeder."

"Overschot van gelijk"

Trenton Ray Hensley was diegene die het filmpje maakte. Hij kiest in deze kwestie resoluut de kant van de huwelijksfotografe. "Op het moment zelf schrok ik, maar ze had overschot van gelijk om die duw te geven. Ze heeft voor de rest van de avond van niemand meer last gehad, iedereen gaf haar uit respect de nodige ruimte."

"Dit filmpje toont hoe snel een topshot verpest kan worden. Vandaar deze wijze raad: hang op een trouw niet zelf de amateurfotograaf uit, laat de professional zijn werk doen. Dat zal altijd een beter resultaat opleveren."