Alle remmen los: gepeste boekhouder licht werkgever op en verbrast in één weekend 200.000 euro aan escortdames en cocaïne Sven Van Malderen

13 april 2019

13u14

Bron: Daily Mail 30 Bizar Een boekhouder die naar eigen zeggen zwaar gepest werd, heeft zijn werkgever voor 300.000 euro opgelicht. Het werd Darren Carvill echter plots zo heet onder de voeten dat hij een drastisch besluit nam: in één onvergetelijk feestweekend verbraste hij maar liefst 200.000 euro aan escortdames, cocaïne en champagne.

De man uit Maidstone stond op het punt tegen de lamp te lopen. Waarom dan nog niet één keer alle remmen los, moet hij gedacht hebben. En zo geschiedde. “Het begon met drie luxeprostituees, die hij trakteerde op champagne en cocaïne. Maar tegen het einde van de avond hingen er negen of tien rond zijn nek”, klinkt het.

Intussen is het lachen hem wel vergaan: Carvill kreeg achttien verschillende feiten ten laste gelegd en werd veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Door zijn onverantwoord gedrag was zijn firma bijna failliet gegaan. Enkele werknemers van Mr Clutch konden gedurende vijf maanden niet uitbetaald worden.

Carvill gaf toe dat zijn gebrek aan zelfvertrouwen aan de basis lag. “Hij heeft zware tijden gekend”, stelt zijn advocaat. “Bijna zijn hele leven lang werd hij gepest. Hij heeft een laag zelfbeeld en is een kluns wat sociale omgang betreft.”

“Op het werk presteerde hij wel goed, met bijvoorbeeld veel overuren. Met de bazen klikte het, maar toch zat er weer één collega die de boel verpestte en hem kopje onder duwde.”

Carvill zocht afleiding in het nachtleven en raakte verslaafd aan dure feestjes met escortdames. “Hij hield wel van dat glamoureuze kantje, maar daar was geld voor nodig. In eerste instantie stal hij 46.000 euro, dat bedrag betaalde hij bijna volledig terug. Maar dat terugstorten zou helaas niet blijven duren.”

In 2008 had Carvill al eens een voorwaardelijke celstraf van een jaar gekregen omdat hij het reisbureau waar hij toen werkte opgelicht had.