Alisa (36) spoort haar biologische moeder op in Chili en ontdekt dan dat haar adoptie een leugen was kg

29 juli 2018

10u42

Bron: CNN 0 Bizar Ruim dertig jaar lang kreeg de Amerikaanse Alisa Clare Cohen te horen dat ze geadopteerd was omdat haar biologische ouders haar hadden afgestaan vlak na de geboorte. Nu is ze erin geslaagd om haar biologische moeder op te sporen in Chili. En wat blijkt: Alisa werd helemaal niet opgegeven voor adoptie.

Haar ouders waren altijd eerlijk geweest: Alisa werd geadopteerd als baby. Zelf hadden ze destijds te horen gekregen dat haar biologische moeder nooit van zins was geweest om het kind te houden, en de baby afstond na de geboorte. Dat vertelden ze ook aan Alisa, toen de vrouw oud genoeg was om het te horen. Het verhaal leek hier en daar echter niet te kloppen. Zo vermelden Alisa’s adoptiedocumenten dat ze een weeskind was. Net voor ze 36 werd, besloot Alisa daarom op zoek te gaan naar de waarheid.

Ze speurde haar biologische ouders op in Chili en reisde 28 uur lang om hen te bezoeken. Toen ze aankwam, stonden niet enkel haar vader en haar moeder haar op te wachten, maar ook een halfzus en andere famlieleden. Met zelfgemaakte posters heetten ze de vrouw een warm welkom. Alisa vloog haar moeder in de armen. “Ik heb mijn hele leven gewacht om mijn moeder te vinden”, zei ze later.

Gestolen als baby

Na de eerste verwelkomingen hebben Alisa en haar moeder een kans om bij te praten. En dan worden Alisa's vermoedens helemaal bevestigd. Ze werd nooit opgegeven voor adoptie. “Nee, nee, nee. Nooit! Nooit!”, beaamt haar moeder vurig aan CNN. “Ik had al een lakentje gemaakt voor over haar wiegje.”

Alisa blijkt één van de honderden baby’s te zijn die in Chili in de jaren zeventig en tachtig zonder toestemming werden ontvreemd van hun ouders en daarna werden doorverkocht. Sinds 2015 werd een lijst van naar verluidt zeshonderd families opgesteld die slachtoffer werden van de praktijk. Vermoedelijk werden de baby’s gestolen door criminele organisaties die grof geld verdienden met de kinderhandel.

Ontwijkende antwoorden

In het geval van Alisa, werkte het ziekenhuispersoneel wellicht mee aan de ontvoering. Nadat Alisa’s moeder beviel, kampte ze met complicaties waardoor haar baby werd afgenomen en zijzelf in het ziekenhuis moest blijven. In die periode vroegen zowel zij als haar familie herhaaldelijk om de baby te kunnen zien, maar telkens kregen ze een ontwijkend antwoord. De familie staakte hun pogingen uiteindelijk omdat ze bang waren dat er represailles zouden volgen voor hun nieuwsgierigheid. Ze hebben Alisa nooit meer gezien.

“Kan je het je voorstellen dat je negen maanden wacht op een kind, een kind waarop je jezelf hebt voorbereid, en dan krijg je de baby nog niet eens te zien?” aldus de moeder.

Voor Alisa blijven er nog vele vraagtekens bestaan rond haar geboorte en adoptie. Het ziekenhuis waar ze werd geboren en het adoptiebureau die haar dossier behandelde, bestaan niet meer. Maar de vrouw vindt troost in de liefde van haar nieuwe familie. Haar adoptieouders zijn intussen gestorven.