Algerijn betrapt met 144.200 euro aan bankbiljetten in zijn darmen (en die geraakten er niet meer langs natuurlijke weg uit) EB

06 februari 2018

15u52

Een Algerijnse juwelier is in Turkije aangehouden omdat hij probeerde 290 bankbiljetten ter waarde van 144.200 euro te smokkelen in zijn darmkanaal.

De man kwam uit Algerije naar Istanboel om daar goud te kopen. Omdat er een limiet is aan de hoeveelheid geld die je mag meenemen, had hij 288 biljetten van 500 euro en twee biljetten van 100 euro in zijn darmkanaal gepropt.

Operatie

Toen hij niet in staat bleek het geld ook weer uit zijn lichaam te krijgen, moest hij worden geopereerd. Nadat de artsen de opgerolde biljetten hadden verwijderd, werd de man opgewacht door de politie. Het geld is in beslag genomen en de man is teruggestuurd naar zijn thuisland, meldt de Turkse krant Hürriyet.