Alexandra kreeg foute kat terug van opvang, haar eigen kat Sammy is spoorloos

Sammy, de zwart-witte kater van Alexandra Peeters uit Eindhoven, verbleef acht weken bij een dierenhotel terwijl zijn baasje in het buitenland verbleef. Na al die weken werden de twee herenigd. Sammy was echter niet helemaal zichzelf toen hij thuiskwam, letterlijk.

Voor Alexandra is het ondenkbare gebeurd. Ze liet haar geliefde kater achter bij een dierenhotel en vertrouwde erop dat er goed voor hem gezorgd werd. Dat zal wel gebeurd zijn, maar het liep allemaal fout toen ze haar huisdier weer ging ophalen. De medewerkers van het dierenhotel gaven haar de foute kat mee naar huis.

De foute kat die Alexandra mee naar huis nam, leek wel heel erg op haar eigen Sammy. Daarom besefte de Nederlandse vrouw nog niet meteen dat er een fout was gemaakt. Eens thuis aangekomen, merkte ze echter op hoe enorm schuw de kat opeens was. Het dier verstopte zich meteen achter de vriezer en bleef daar drie dagen zitten. “Dat vond ik al niets voor hem. Ik maakte me zorgen, want hij had ook al die tijd niets gegeten of gedronken”, klinkt het bij Alexandra.

Kunnen katten veranderen?

Uiteindelijk lukte het Alexandra om de kat te vangen en hem iets beter te bekijken. Ze had het meteen door: “Dit is mijn kat niet.” Ze aarzelde niet om contact op te nemen met het dierenhotel. Daar kreeg de vrouw te horen dat een kat kan veranderen. Alexandra was toch niet overtuigd. “Qua karakter misschien, maar niet qua uiterlijk. Mijn kat had een wit vlekje dat deze kat niet heeft.”

Niet veel later werd Alexandra terug opgebeld door hetzelfde pension: Sammy, haar eigen kat, zou meegegeven zijn aan iemand anders. “Dat andere gezin had niets gemerkt van de verwisseling. Al snel is Sammy via het luikje naar buiten gegaan.” Sindsdien is van Sammy geen spoor meer te vinden.

Niet uitzonderlijk

Volgens Nienke Edenburg, docent diergeneeskunde aan de Universiteit Utrecht is dit geen uitzonderlijk geval. “Het gebeurt veel vaker dan je denkt”, zegt Edenburg tegen Editie NL. “Een heleboel katten zijn zwart met wit. Als je er tien op een rijtje zet, is het best lastig om je eigen kat te herkennen.”

Toch is dit voor Alexandra onbegrijpelijk. “Ik ben zo boos en verdrietig. Hij loopt nu ergens buiten rond, dat idee vind ik verschrikkelijk.” Volgens het dierenhotel zelf is dit in dertig jaar nog nooit eerder gebeurd, zegt Alexandra. “Maar goed, nu dus wel.”

Sammy is trouwens ook gechipt. Maar de chip kan pas gescand worden als de kater gevonden wordt. Van een afstand kan hij niet opgespoord worden op basis van de chip.