Akelig gerucht blijkt waar: bezoekers strooien stiekem écht menselijke assen uit in Disneyparken kg

25 oktober 2018

14u54

Bron: Wall Street Journal 0 Bizar ’s Werelds “gelukkigste plekje op aarde” is een verrassend populaire laatste rustplaats. Dat bevestigen verschillende Disney-werknemers aan de Wall Street Journal. Bezoekers worden er regelmatig op betrapt dat ze de assen van geliefden uitstrooien in en rond Disneyland Resort in Californië en Walt Disney World in Florida . Dat gerucht deed al jarenlang de ronde, maar tot nu toe altijd ontkend door officiële woordvoerders.

Het gaat bovendien niet om enkele uitzonderlijke gevallen. Minstens één keer per maand (!) moet een gespecialiseerde schoonmaakploeg uitrukken om menselijke assen op te ruimen, rapporteert de WSJ. De meest geliefde plaatsen om een geliefde uit te strooien zijn bloembedden en grasvelden, of attracties zoals Pirates of the Caribbean en It’s a Small World. Dé hotspot in de beide parken is echter de Haunted Mansion, het spookhuis dat in Disneyland Parijs ook wel bekend staat als de Phantom Manor.



“De Haunted Mansion bevat waarschijnlijk zoveel menselijke assen dat het niet meer grappig is”, aldus een medewerker.

Twee vuisten vol

Desondanks is het uitstrooien van assen in de Disneyparken wel degelijk verboden. Bezoekers moeten creatief te werk gaan om de resten binnen te smokkelen. Jackson Wells uit Florida vertelt aan de WSJ dat ze de assen van haar moeder verstopt had in een pillendoosje. Eens in het park verspreidde ze een deel in It’s a Small World, en de rest op het grasveld voor het kasteel van Assepoester. “Ik had twee vuisten vol assen en ik dartelde letterlijk alsof ik een danseres was.”

Marty Lurie verstopte de assen van zijn vaders partner in acht kleine plastic zakjes, en verstopte die onderaan zijn cameratasje. Voor hij de assen uitstrooide, ging hij nog op verschillende attracties.

Code HEPA

Hoelang de assen in de parken blijven liggen, is altijd een gokje. Indien een hoopje as gevonden wordt, wordt dat immers onmiddellijk verwijderd. En zoals gewoonlijk doet Disney er alles aan om dat zo goed mogelijk voor de bezoekers te verstoppen.

Als de assen in een attractie worden gevonden, wordt het ritje meteen gesloten. Medewerkers roepen via walkietalkies een “code HEPA" uit, een verwijzing naar de gespecialiseerde HEPA-stofzuigers (High-Efficiency Particulate Air) die gebruikt worden om de assen op te zuigen, en wachtenden in de rij krijgen te horen dat er “technische problemen” zijn. Ze worden gevraagd om later terug te komen. Eventuele keikoppen worden overtuigd met FastPasses, pasjes om de wachtrij over te slaan. Ondertussen maakt één van de medewerkers een ritje in de attractie om de assen op te sporen, en tot slot komt een team schoonmakers met de HEPA-stofzuigers ter plaatse om de assen op te ruimen. De hele operatie gebeurt achter de schermen, waardoor gasten nooit iets doorhebben.

Dat een deel van de uitgestrooide assen eindigt in de zak van een stofzuiger, lijkt de strooigrage bezoekers niet te ontmoedigen. Het is immers heel waarschijnlijk dat het grootste deel nooit wordt ontdekt.

Bekijk ook: