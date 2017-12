Agressieve passagier wil meer champagne: vliegtuig maakt noodlanding EB

Bron: DPA 53 Thinkstock Illustratiefoto. Bizar Op de luchthaven van de Duitse stad Stuttgart heeft een vliegtuig een onvoorziene landing moeten maken. De reden: een van de passagiers was in een furie geschoten omdat ze geen champagne meer kreeg. Dat heeft de Duitse politie vandaag meegedeeld.

Het voorval deed zich voor in een Airbus A320 van Swiss Airlines, die van de Russische stad Moskou naar het Zwitserse Zürich vloog. Volgens de politie was een van de passagiers in business class agressief geworden, omdat er niet werd ingegaan op haar vraag om extra champagne. Nadat de dorstige vrouw een van de bemanningsleden fysiek aanviel, werd er uit voorzorg beslist om over te gaan tot een landing.

Dure grap

De 44-jarige Zwitserse heeft na de landing een boete van 5.000 euro moeten betalen aan de Duitse politie. Maar de totale kosten dreigen op te lopen tot tienduizenden euro. Het is nog niet duidelijk of de vrouw voor het volledige bedrag zal moeten opdraaien.

Na een tussenstop van 45 minuten in Stuttgart, werd de vlucht toch nog voortgezet. De Zwitserse vrouw werd om veiligheidsredenen echter niet meer toegelaten op het toestel.

De politie benadrukt dat de 43 andere passagiers nooit in gevaar verkeerden.