Agressieve man steelt fiets van kind (10) nadat hij klant van Nederlandse supermarkt zonder reden slaat

Wie was de lachende internet­held Juan Joya Borja? En wat zei hij eigenlijk echt in dat filmpje?

29 april Een internetlegende is niet meer. De Andalusische komiek en acteur Juan Joya Borja overleed gisteren op 65-jarige leeftijd in een ziekenhuis in Sevilla. ‘El Risitas’ zal altijd herinnerd worden voor zijn lach: een van de meest aanstekelijke en uiteindelijk meest virale ooit. Maar wat zei hij nu echt in dat beroemde filmpje? En hoe komt het dat het pas jaren later de wereld rondging? Een duik in het excentrieke leven van Juan Joya Borja.