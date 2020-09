Agenten vinden 160 kilo wiet bij dealer, brengen slechts één kilo naar politiebureau HR

28 september 2020

10u07

Bron: Times of India 1 Bizar Vier politieagenten uit India zijn geschorst omdat ze, van de 160 kilo wiet die ze vonden tijdens een huiszoeking, slechts één kilo naar het politiebureau brachten. De overige 159 kilo zouden ze zelf verkocht hebben.

De vier agenten van het politiebureau Jahangirpuri in New Dehli vielen op 11 september binnen bij een drugsdealer in het noordwesten de Indiase hoofdstad. Volgens de Times of India brachten ze nadien slechts één kilo drugs binnen op het politiekantoor. De politie maakte zelf bekend dat de agenten de drugsdealer hadden laten gaan, nadat die hen smeergeld betaalde. Bovendien zouden ze de overige 159 kilo drugs zelf verkocht hebben.