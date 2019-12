Agente blijkt inbreekster en slaat toe terwijl families begrafenissen bijwonen mvdb

18 december 2019

09u25

Bron: Milwaukee Journal Sentinel 0 Bizar Een agente uit de Amerikaanse staat Wisconsin wordt ervan verdacht verschillende woninginbraken te hebben gepleegd. Janelle Gericke (29) sloeg telkens toe bij gezinnen die op dat moment een uitvaartplechtigheid bijwoonden.

De vrouw uit het plaatsje Jefferson zou op anderhalf jaar tijd minstens zes keer hebben toegeslagen. Een gezin dat terugkwam van een uitvaart trof haar in februari aan in hun keuken. Ze maakte zich bekend als agent en zei door Facebook te zijn gestuurd. De socialemediagigant zou tegen het gezin een klacht hebben ingediend, aldus een liegende Gericke. De bewoners vroegen haar meteen te vertrekken en de twintiger stemde daarmee in.

Facebook Marketplace

In februari 2018 filmde een slimme deurbel Gericke, terwijl ze toekwam bij een huis en even later weer vertrok. Ook toen woonde de bewoner een begrafenis bij. De vrouw had een anoniem briefje achtergelaten waarop stond dat ze goederen kwam ophalen die ze via tweedehandssite Facebook Marketplace had gekocht. Een uitvlucht die ze ook bij latere feiten nog gebruikte. Over haar buit - een meegegrist chequeboekje - schreef ze uiteraard niets. Het geschrift op het briefje kwam overeen met dat van de agente, oordeelde de politie later.

De vrouw speurde naar recente overlijdensberichten op rouwsites en zocht uit wie de familieleden waren en waar ze woonden.

Gericke liep in juni tegen de lamp. Speurders in Jefferson County contacteerden nabestaanden die recent een rouwbericht hadden laten plaatsen. In een onbekend aantal woningen plaatsten agenten daarop bewakingscamera’s. Met succes: in twee gevallen kon de agente gefilmd worden terwijl ze poogde in te breken.

De vrouw met drie dienstjaren op de teller, kreeg onmiddellijk haar ontslag bij de politie. Of ze even in voorlopige hechtenis zat, is niet duidelijk. Ze wacht nu haar proces af dat op 30 december van start gaat .