Agent zet wagen aan de kant. Bestuurder begint opeens op hem te schieten sam

20 november 2018

11u34

Bron: KameraOne/Fox News 0 Bizar Politieagent Brett Thompson heeft als bij wonder heelhuids een beschieting doorstaan in Tontitown, in de Amerikaanse staat Arkansas. Op dashcambeelden is te zien hoe een bestuurder plots het vuur op hem opende.

Thompson zette op 11 november de wagen van de 29-jarige Luis Cobos-Cenobio aan de kant na een verkeersovertreding, waarna de bestuurder plots zijn portier opende en schoot met een handvuurwapen. De man stapte zelfs uit om van dichtbij op de agent te vuren.

Thompson schoot terug, waarna Cobos-Cenobio uiteindelijk weer instapte en ervandoor ging. Even verderop stopte hij om zijn passagier te laten uitstappen. Zij wandelde met haar handen in de lucht naar Thompson, die haar inrekende. De vrouw wordt niets ten laste gelegd.

De bestuurder, die illegaal in het land was, werd een halfuur later ook opgepakt. Hij schoot daarbij opnieuw op de politie. Cobos-Cenobio moet zich verantwoorden voor poging tot moord, terreurdaden, het vluchten voor de politie en het bezit van marihuana en drugsattributen, meldt het kantoor van de sheriff in Washington County. De man werd verzorgd voor verwondingen aan zijn linkerarm en -schouder.

Bekijk ook: