Agent in Berlijn houdt deelstep tegen en haalt dief in



mvdb

21 juni 2019

22u04

Bron: DPA 0 Bizar Een agent die in Berlijn al lopend een kledingdief achternazat, heeft hem op een deelscooter ingehaald en kunnen inrekenen.

De politie meldde de interventie op haar twitterpagina. Een agent in stadsdeel Charlottenburg zag (vermoedelijk gisteravond) twee verdachten met gestolen kleding een winkel uitrennen en zette al lopend de achtervolging in. Een passant op een deelscooter kruiste de agent, waarop deze duidelijk maakte dat hij het elektrische voertuig nodig had om de twee te achtervolgen. De diender kon een van de twee winkeldieven inhalen en inrekenen.



In Berlijn zijn deelscooters nog een absolute nieuwigheid. Het Duitse verhuurbedrijf Circ kreeg tot nu toe een exploitatievergunning en stelt sinds deze week honderd elektrische steps in de miljoenenstad ter beschikking. Andere grote Amerikaanse spelers zoals Lime plannen grootse investeringen in de Duitse hoofdstad.

2 Männer flüchten in #Charlottenburg mit geklauter Kleidung vor unseren Kolleg., haben die Rechnung aber ohne den #Elektroroller eines Passanten gemacht, auf den sich einer der Kollegen schwingt & "unter Strom" Verfolgung aufnimmt.

✅Festnahme eines Verdächtigen

^tsm Polizei Berlin(@ polizeiberlin) link

Lees ook: Stepper zwaargewond na aanrijding met andere stepper in Elsene

Meer over Berlijn

Charlottenburg

Circ