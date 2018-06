Agent houdt automobilistes tegen om afspraakjes te versieren mvdb

12 juni 2018

09u33

Bron: AP 0 Bizar Een Amerikaanse agent die lukraak vrouwen uit het autoverkeer plukte en hen tegenhield enkel en alleen om een afspraakje te versieren, heeft ermee ingestemd om zijn job op te geven.

Wegagent Eric Richardson (32) verbonden aan de politiedienst van de staat New Jersey, bekende gisteren in de rechtbank dat hij automobilistes deed stoppen en ermee dreigde hen te arresteren indien ze niet hun telefoonnummer gaven. Het is niet duidelijk of vrouwen op de vraag ingingen.

De man maakte zich ook schuldig aan het het ongeoorloofd gebruik van FBI-databanken. Op vraag van een vriend zocht hij uit of een vrouw verdacht werd van criminele feiten, of bekendstond als drugsgebruikster.

De agent werd vorig jaar in mei aangeklaagd en is sindsdien geschorst. Richardson kent zijn straf op 3 augustus, hij komt in aanmerking voor een voorwaardelijke straf indien hij het politiekorps definitief verlaat. De man gaat daar op in.