Agent beboet snelheidsduivel van 18 en schrijft hem dan een pakkende brief: “Je bent niet onoverwinnelijk” Joeri Vlemings

18 december 2018

14u18 7 Bizar Een 18-jarige Amerikaanse snelheidsduivel die met 160 km/uur in de staat Ohio over de baan scheurde, kreeg een gepaste boete. Daarna schreef de agent van dienst hem ook nog een rake, aandoenlijke brief die de internetgemeenschap prees.

Het North Ridgeville Police Department uit Ohio zette het treffende bericht op Facebook. Daarin waarschuwde de agent de tiener voor de risico’s van zijn onverantwoord rijgedrag. Dit is de volledige brief van de politieman voor de 18-jarige roekelozee bestuurder.

Graag gedaan. Ik geloof dat je maar enkele minuten verwijderd was van het veroorzaken van een onbeschrijfelijke kersttragedie toen ik je tegenhield. Je zou niet alleen jezelf kunnen doodrijden, maar je was ook goed op weg om een ​​onschuldige persoon te doden die geen uitstaans had met jou en niets verkeerds deed tenzij voor jou uitrijden.

Je zei dat je niet besefte hoe snel je ging. Dat is een leugen. Je beseft het misschien niet wanneer je 70 rijdt in een zone 55, maar bij 160 ben je je volledig bewust van elke kilometer per uur. Je voelt het bij elke hobbel op de weg. Je beseft het als je andere auto’s voorbijrijdt aan zo’n snelheid dat de wind je auto beweegt. Je voelt, telkens als je over je lijn gaat en je stuurt, dat je auto veel sneller reageert dan je gewend bent. Je bent je er dus absoluut wél van bewust.

Je was bang toen ik je stopte. Je was zichtbaar aan het trillen en ademde zwaar. Helaas was je een minuut te laat bang, en voor de verkeerde reden. Je had bang moeten zijn omdat je jezelf probeerde om te brengen. Ik weet dat je onoverwinnelijk bent. Ik weet dat je je eigen dood niet eens kunt vatten.

Ik kan je tientallen verhalen vertellen over dode en verminkte 18-jarige lichamen die ik uit auto’s heb gesleurd. Verminkte lichamen die ik heb gevonden in voortuintjes na ongevallen. Onherkenbare lichamen. Ook zij dachten dat ze onoverwinnelijk waren. Dat waren ze niet. Ze waren er niet meer, dus ze misten het gedeelte waar ik hun ouders moest vertellen dat ze dood waren. Een deel van je ziel verdwijnt telkens als je ouders moet vertellen dat hun kind dood is.

Ik KEN je ouders niet, maar ik weet wie ze zijn. Ik weet dat telkens als je weggaat, ze je zeggen: ‘Voorzichtig. Rij veilig’. Dat zijn niet zomaar woorden. Dat is de laatste keer dat ze je kunnen smeken om veilig thuis te komen. Als er op hun deur geklopt wordt, gaat het niet van: ‘Goedemiddag mevrouw. Je zoon van 18 kreeg net een enorme hartaanval’. Het gaat zo: “Kunnen we gaan zitten? Je zoon is betrokken geweest bij een zeer ernstige crash. Het spijt me zeer. Hij is gestorven’. Als je het huis verlaat, weten ze dat je in die auto het meest kans maakt om die dag te sterven. Soms ben je de onschuldige persoon die door iemand anders wordt geraakt die niets inzit met anderen, en soms ben jij degene die niets inzit met iemand anders. Vandaag was jij die laatste.

Je leek me een heel aardige jongen, die een verkeerde beslissing nam. Ik heb helemaal geen problemen met de boete. Ik ben er zelfs trots op. Ik hoop dat je ze maandenlang moet afbetalen en dat je bij elke betaling denkt dat het niet de moeite waard was. Ik hoop dat je langzamer gaat rijden. Ik hoop dat wanneer je moeder je vraagt om ‘veilig te rijden’ je haar en jezelf belooft dat je het ook zal doen. Ik hoop dat je je kan inbeelden dat ik in je keuken zou zitten om tegen je schreeuwende moeder te moeten zeggen dat je bent omgekomen.

Vertraag. Alstublieft. Je bent niet onoverwinnelijk. Dat garandeer ik je.