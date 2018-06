Aftandse 'pausmobiel' moet 300.000 dollar opbrengen redactie

17 juni 2018

Bizar Een bescheiden Ford Escort GL sedan uit 1976 gaat onder de hamer voor een bedrag van naar schatting 300.000 dollar. De reden? De auto was ooit eigendom van paus Johannes Paulus II.

De overleden paus reed rond in de lichtblauwe Ford Escort voordat hij in 1978 werd verkozen tot het hoofd van de katholieke kerk. Deze specifieke auto haalde in 2005 al de krantenkoppen toen hij werd verkocht aan John O'Quinn, een autoverzamelaar, voor een verbluffend bedrag van 690.000 dollar. Het is dus niet de eerste keer dat dit tweedehandsje wordt geassocieerd met hoge bedragen.

O'Quinn kocht de auto van ene Jim Rich, die de auto op de veiling in 1996 voor 102.000 dollar had gekocht, maar hem weer van de hand moest doen toen hij in geldnood kwam. De auto is in ongeveer dezelfde staat als toen Paus Johannes Paulus II ermee reed, met een carrosserie die enkele deuken vertoont, met de originele stalen wielen, zonder airconditioning en geen radio. De auto wordt aangedreven door een kleine 1.1-liter benzinemotor.

Een van de redenen waarom de pauselijke Escort naar verwachting minder geld opbrengt dan de vorige keer, is omdat de laatste keer de auto van eigenaar wisselde kort nadat Johannes Paulus II was overleden. De lichtblauwe Escort wordt dit najaar geveild voor naar schatting 300.000 dollar tijdens de veiling van Auburn Fall van RM Sotheby's .