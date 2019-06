Advies van Nederlands ministerie over ‘lengte van de rok’ zorgt voor verhitte reacties Laurens Kok

25 juni 2019

16u11

Een kledingadvies van het Nederlandse ministerie van Sociale Zaken over de omgang met warmte op het werk is niet goed gevallen. De suggestie dat blote benen op de werkvloer alleen geoorloofd zijn als er rekening gehouden wordt met de 'roklengte en de conditie van de benen' schiet vooral bij vrouwen in het verkeerde keelgat.

Het warme weer leek voor het ministerie een mooie gelegenheid te zijn om het onlinemagazine ‘Werken in extreme temperaturen’ op Arboportaal.nl onder de aandacht te brengen op Twitter. Speciale aandacht ging daarbij naar de prangende kwestie ‘Op warme dagen: rok of blote benen?’ Een panty is volgens het artikel “zeker niet verplicht”, maar hangt “volgens de etiquette samen met de roklengte en de conditie van de benen”. “Valt de rok op de knie, dan vinden we (verzorgde) blote benen geen probleem”, luidt het oordeel.



Op Twitter regent het reacties van vrouwen die zich afvragen wat het ministerie bezielt om een dergelijk kledingadvies via het officiële Twitterkanaal uit te sturen. Ze willen weten of de tweet serieus bedoeld is en vragen zich af waar het ministerie zich mee bemoeit.



Hieronder een bloemlezing uit de vele misnoegde reacties.

De dagen worden warmer en de zomer staat weer voor de deur. Heel lekker als je vrij bent, maar hoe ga je hiermee om tijdens werktijd?



Lees het magazine 'Werken in extreme temperaturen' van @Arboportaal: https://t.co/caaLVzYCBZ pic.twitter.com/LdAGwi4Hri Ministerie SZW(@ MinisterieSZW) link

Het enige wat die benen moeten 'verzorgen' is een goede dienstverlening voor de burger. Katrijn Van Bouwel(@ _katrijn) link

wat is dit voor een brede moraal dat aan ons openbaart wordt Harun(@ vermelhoseiva) link

Super fijn. Relevant nieuws uit Den Haag. 🤗🌞 pic.twitter.com/v59WNzPSLx Hilde Tjeerdema(@ Hilde_Tjeerdema) link

Het halve excuus dat het ministerie vandaag dropte, lokte nieuwe verontwaardiging uit.

Wat een bullshit reactie niet eens een excuus. 👎🏻👎🏻👎🏻

“ #zonnesteek “ wat bedoel je daarmee? Als je dat als “excuus” gebruikt van je foute seksistische tweet doe je ook aan validisme. Karel de Kleijne(@ KleijneKarel) link