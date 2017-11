Adventskalender met cannabis vliegt de winkel uit Karolien Koolhof

08u18

Bron: ANP 0 Coast to Coast De kalender Bizar Een Canadees bedrijfje komt met een geheel eigen versie van de adventskalender. In plaats van chocolaatjes zit er cannabis in. De bestellingen stromen binnen.

"We hadden gedacht er 20 of 30 te verkopen, aangezien we een klein familiebedrijf zijn en we hier niet op gerekend hadden", aldus Lorilee Fedler van Coast to Coast Medicinals, waar inmiddels 700 kalenders gemaakt zijn. De producent neemt daarmee een voorproefje op de legalisering van wiet in Canada per 1 juli 2018.

Het bedrijf wordt overspoeld met aanvragen en laat aan persbureau AFP weten "hulp te hebben gevraagd aan meerdere vrienden" om tegemoet te kunnen komen aan de bijna 2.000 bestellingen die nog geleverd moeten worden.

Koekjes

Op de website van het bedrijfje zijn meerdere varianten van de kalender te koop, die voor prijzen tussen de 200 en 230 Canadese dollar (tussen de 130 en 150 euro) richting de koper gaan. Ze zijn al naargelang gevuld met cannabis om te roken, met cannabiskoekjes en -snoepjes of met een mix van beide.



"Wij dachten dat het een leuke en andere manier was om de feestdagen mee door te brengen, onder volwassenen", aldus Fedler, die aangeeft dat er wel degelijk gezondheidswaarschuwingen op de kalender staan. Ze geeft toe dat het eigenlijk illegaal is zolang de nieuwe wetgeving nog niet van kracht is, maar is niet bang dat de politie binnenkort op de stoep zal staan.

Pasen

Fedler denkt dan ook alvast na over andere varianten voor bijvoorbeeld Valentijnsdag of Pasen. Ze wil daar echter nog weinig over vertellen"om te voorkomen dat haar idee gestolen wordt."