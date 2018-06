Adellijke Schotse titel? Voor 34 euro krijg je er ook nog stukje land bij belga

09 juni 2018

U hoeft echt geen Schots kasteel meer te kopen om de titel van 'lord', 'laird' of 'lady' te verwerven. Al wat u daar voor nodig heeft, is 29,99 pond (33,99 euro). In het zog van de toeristenindustrie zetten de Schotten sinds enkele maanden zwaar in op de droom van zovele niet-Schotten om, althans op papier, van blauw Highland-bloed te zijn.

Tot nu toe heeft het bedrijf Highland Titles al een kwart miljoen mensen uit landen ver van Schotland zoals Australië, Canada en Rusland in de adel verheven.

Voor die luttele 34 euro krijgt de koper niet alleen een adellijke titel, hij of zij wordt ook eigenaar van een - weliswaar zeer klein - stukje Highland, een oppervlakte van 0,093 vierkante meter ergens in de majestueuze Schotse heuvels. Wil je een grotere lap grond, gaat de prijs uiteraard omhoog.

Inkomsten voor erfgoed

Volgens CEO Peter Bevis van Highland Titles gaan de inkomsten - die het bedrijf weigert bekend te maken - niet in eigen kilt, maar worden ze besteed aan het behoud van het natuurlijk erfgoed. Mijn klanten weten, aldus Bevis, donders goed dat zij geen echte aristocraten worden. Ook het verworven eigendom is niet echt: het blijft aan Highland Titles toebehoren. De Schotse wet verbiedt het zich aanschaffen van een vierkant metertje grond.

Vorige maand bezocht een honderdtal door Highland Titles in de schijnadel verheven lords en ladies hun bezit in de vallei van Glencoe. En dat dit pseudo-blauw bloed van buiten Albion bij zijn bezoek lekker wat ponden in het laatje brengt (gemiddeld 400 euro per persoon), kan de Schotse industrie enkel maar verder stimuleren.