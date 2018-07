Adam is niet helemaal tevreden over zijn getatoeëerde lichaam. Tot hij beslist om enkele lichaamsdelen te laten verwijderen bvb

20 juli 2018

11u54

Bron: Daily Mail 0 Bizar De 32-jarige Rus Adam Curlykale uit Kaliningrad is verslaafd aan tattoos, bijna 90 procent van zijn hele lichaam is getatoeëerd. Maar nog steeds was hij niet helemaal tevreden. Hij besliste om zijn geslachtsorganen te laten verwijderen, omdat die het zicht op zijn lichaamsversiering beperkten.

Adam werd vorig jaar beroemd toen hij deelnam aan de televisieshow 'Second Face' in Polen. Daar vertelde hij dat hij de tatoeages wilde om te verbergen dat hij kanker had gehad. Hij overleefde de kanker, maar bleef achter met een verzwakt immuunsysteem. Ook was hij depressief, omdat zijn huid er bleek bleef uitzien. Hij was al begonnen met tattoos toen hij ook nog eens te horen kreeg van de artsen dat hij aan albinisme leed.

Geslachtsorganen

Hij spendeerde twaalf jaar aan het tatoeëren van zijn lichaam. Daarbij hoorden ook zijn pupillen, die hij zwart liet kleuren. Maar hij voelde dat sommige delen van zijn lichaam die niet getatoeëerd waren, het ‘mooie’ uitzicht van zijn lichaam beperkten. Voor hem was de beslissing snel gemaakt: hij liet zijn penis, teelballen en tepels verwijderen.

Daarvoor moest hij helemaal naar het Jardines Hospital in de Mexicaanse stad Guadalajara reizen. Na de operatie deelde hij op sociale media foto's van zichzelf in het ziekenhuis.

I've just had a nullification surgery, had a lot of bleeding but luckily no need for a blood transfusion. Veronica is with me and she's taking care of me. #nullo #nullification #medicaltourism Een foto die is geplaatst door null (@adam.curlykale) op 14 jul 2018 om 05:55 CEST

Lievelingskleur grijs

“Ik heb altijd al geweten dat ik anders was dan de rest van de samenleving", aldus Adam. "Mijn lievelingskleur is altijd grijs geweest, in verschillende tinten. Daarom is mijn huidige huidskleur nu grafiet."

Het is zijn plan om de kleine deeltjes op zijn lichaam die nog niet getatoeëerd zijn, ook nog met inkt onder handen te laten nemen. “Ik ontwerp zelf mijn tatoeages. Gewoon omdat het mijn eigen lichaam is."

“Het leven is zo kort dat ik me niet bezighoud met wat er morgen zal gebeuren. Ik leef hier en nu", besluit Adam.