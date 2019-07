Actrice veinst dementie en maskeert vaders overlijden om 12 jaar zijn pensioen op te strijken mvdb

20 juli 2019

10u40

Bron: The Mirror - CPS 0 Bizar Een Engelse amateuractrice staat momenteel terecht voor een van de grootste gevallen van uitkeringsfraude uit de Britse geschiedenis. 24 jaar lang sjoemelde Ethel McGill er op los. Ze hield het overlijden van haar vader geheim en kon zo twaalf jaar lang zijn pensioen opstrijken. Ook veinsde ze dementie en ontving ze ten onrechte een invaliditeitsuitkering. De zestiger fraudeerde voor minstens 750.000 pond (bijna 835.000 euro ) aan overheidsgeld.

De 68- jarige vrouw uit de noordwestelijke Engelse plaats Runcorn liep in 2016 tegen de lamp en verscheen deze week voor de rechtbank. Volgens de procureur startte ze met haar fraude in 1992. Als bijna-dertiger diende ze met succes een aanvraag in voor steun wegens hardnekkige astma, artritis en rugproblemen.



McGills vader overleed in 2004 op 82-jarige leeftijd. Als WOII-oorlogsveteraan en vuilnisman op rust kreeg hij naast zijn overheidspensioen allerlei toelagen . De actrice gaf met opzet zijn dood nooit aan bij de overheidsinstanties en kreeg maandelijks het aanzienlijke bedrag doorbetaald. Een jaar na zijn overlijden diende ze een aanvraag in voor een groter huis. ‘Haar vader’ had de klok rond verzorging nodig, claimde ze. McGill en haar gezin wilden die taak op zich nemen, maar moesten met hem kunnen verhuizen naar een geschikter pand. Het plan lukte .



“Vader reageert agressief”

In 2012 meldde de Britse gezondheidsinspectie - niet wetend dat de man al acht jaar overleden was- McGill dat ze een bezoek zouden brengen aan haar inwonende vader. Een vriend van de Engelse werd opgetrommeld. Hij was bereid de inspecteurs om de tuin te leiden: de man kroop in bed en speelde de rol van haar vader. Het lijkt erop dat de ambtenaren nooit tot in de slaapkamer zijn geraakt. McGill raadde hen dat ten stelligste af, want ‘haar vader’ reageerde erg agressief op vreemde bezoekers. Bij een latere inspectie verklaarde ze dat de tachtiger tijdelijk in Schotland verbleef.



Sinds 2015 ging de actrice als demente vrouw door het leven . Haar zoon Christopher (28) en Hannah Bazley, de ex-vriendin van haar andere zoon, verkregen overheidssteun voor haar opvang. McGill gebruikte volgens de procureur volop haar acteertalent om de aandoening te faken en kwam daar lange tijd mee weg . Liefst vier experten onderzochten haar en stelden in hun eindrapport dat de vrouw de dementie veinsde.



McGill heeft schuldig gepleit op een waslijst van aanklachten. Of ze daarmee de cel ontloopt, moet later blijken. De aanklager wil koste wat kost zoveel mogelijk belastingsgeld terugvorderen. De uitspraak volgt op 29 juli.