Achtjarige Witse schrijft briefje naar Telenetwinkel: "Zonde dat we niet meer naar Studio 100 kunnen kijken" SVM

26 februari 2018

17u48

Bron: Eigen berichtgeving 1002 Bizar Sinds 1 januari is Studio 100 TV verhuisd van Telenet naar Proximus. Een streep door de rekening van heel wat ouders, plots moest hun kroost het op tv immers stellen zonder de fratsen van K3 en Plop.

De achtjarige Witse uit Oudenaarde trekt nu aan de alarmbel. Hij schreef een briefje naar een Telenetwinkel om de toestand aan te klagen. "Beste Telenet, we vinden het zonde dat we niet meer naar Studio 100 kunnen kijken. We vinden het namelijk een leuke zender. Bedroefde groeten", klinkt het. Van ons krijgt hij alvast een welverdiende tien voor moed en doorzettingsvermogen.