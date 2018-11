Aap rukt in India pasgeboren baby van schoot moeder en doodt kindje ADN

14 november 2018

09u50

Bron: Belga 0 Bizar In de Noord-Indiase staat Uttar Pradesh is een baby van twaalf dagen oud gestorven, nadat hij maandagnamiddag van zijn moeders schoot werd weggerukt door een aap. Dat meldt CNN vandaag.

De buren probeerden nog te hulp te schieten toen ze de moeder hoorden schreeuwen in een dorp nabij de stad Agra. "Ze gooiden stenen naar de aap om hem te dwingen de baby te laten vallen, maar tegen dat hij hem losliet, had hij het kind al zwaar aangevallen in het gezicht", vertelt een politieman van Agra. Het lichaam van de baby werd teruggevonden op het terras van een aangrenzend huis. Volgens de politie lijkt het erop dat het jongetje in zijn gezicht gebeten werd.

Aanvallen door apen gebeuren erg veel in India, vooral in de hoofdstad New Delhi. In het centrale gedeelte van Delhi worden overheidsgebouwen omgeven door tientallen apen. In 2016 werden volgens het bestuur van Delhi 268 gevallen van apenbeten geregistreerd.