Aan tatoeages verslaafde man: "Onbegrijpelijk dat vrouwen me mijden" Tom Tates

02 juli 2019

16u02

Bron: AD.nl 1 Bizar De aan tatoeages verslaafde Matthew Whelan (39) uit de Engelse grootstad Birmingham heeft zich bijna wanhopig tot Britse media gericht omdat het hem maar niet lukt een liefdesrelatie te vinden. Volgens Whelan, die zijn naam officieel liet veranderen in King of Inkland King Body Art The Extreme Ink-ite, heeft hij over aandacht niet te klagen, maar zijn er niet of nauwelijks vrouwen die met hem willen daten.

Datingsites, feesten voor singles en een praatje maken in de pub. De Brit heeft alles al geprobeerd om een levenspartner te vinden. Whelan, die van top tot teen onder de permanente huidversieringen zit, beseft dat hij er ‘ietwat opvallend’ uitziet, maar begrijpt er niks van dat zijn laatste relatie alweer twee jaar geleden eindigde.



“Ik heb een actief sociaal leven, maar geen geluk in het vinden van een geliefde”, moppert hij in de tabloid Daily Star. “ Onbegrijpelijk, want ik zie er weliswaar anders dan anders uit, maar heb wel een vriendelijk, lief en opgeruimd karakter.”



Whelan, volgens de krant de man met de meeste tatoeages in het Verenigd Koninkrijk, had sinds zijn jeugd tussen de vijftien en twintig langere relaties. Zijn succes in de liefde groeide naarmate hij meer tatoeages nam, maar het zit tegen sinds hij bijna helemaal vol zit. “Kennelijk schrikt mijn uiterlijk dames af. Ze komen wel naar me toe, maar dan alleen omdat ze nieuwsgierig zijn”, aldus Whelan. “Ik ben een soort Marmite geworden. Oftewel: je houdt ervan of absoluut niet.” Marmite is de merknaam van een in 1902 in Engeland ontwikkelde vegetarische kruidenpasta. De een vindt het krachtige broodbeleg vies, de ander juist lekker.

Ik hoop dat er een vrouw is die door mijn versieringen heen kan kijken Matthew Whelan

Doorheen kijken

De Brit heeft (nog) geen spijt van zijn tatoeages en is vooralsnog niet van plan zijn gezicht of andere lichaamsdelen vrij te maken met behulp van lasers. “Ik heb nog wel even geduld”, zegt hij positief. “Maar er moet zo langzamerhand wel wat op mijn pad komen. Ik ben bijna 40 jaar, wil me graag settelen en net als leeftijdsgenoten een gezinnetje stichten. Natuurlijk realiseer ik me dat mijn looks me dwarsbomen. Desondanks hoop ik dat er een vrouw is die door mijn versieringen heen kan kijken.”

Body Art, zijn verkorte bijnaam, heeft inmiddels ruim driehonderd tatoeages die vrijwel zijn hele lijf bedekken. Daarnaast heeft hij aanpassingen op zijn lichaam die vrouwen er mogelijk van weerhouden iets met hem aan te knopen. Zo heeft Whelan de knokkel van een vinger in een arm laten implanteren en ook nog een kroontje in zijn hand laten aanbrengen, een schedeltje in zijn borst en een plastic plug in zijn kin.

Verder liet hij het wit van zijn ogen donker tatoeëren, is zijn tong doormidden gespleten en liet hij kunstmatig bijtsporen in zijn oren snijden. Ook vermeldenswaardig: hij liet zijn tepels verwijderen om extra ruimte te maken voor tatoeages. De Brit schaamt zich er niet voor. Maar, zo zegt hij, het is en blijft vreemd dat het andere geslacht koudwatervrees blijft houden.

