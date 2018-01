Aan 70 km/u en sprongen van 20 meter ver: dit is de impact van snowboarden op het lichaam van Seppe Smits Redactie

Seppe Smits (26) gaat in februari als wereldkampioen naar de Olympische Winterspelen in Pyeongchang in Zuid-Korea. Hij zal zich daar meten met de wereldtop in de slopestyle snowboarding, een opeenvolging van rails en jumps gecombineerd met enkele ongelooflijke moves. Daar hoort ook die beruchte Triple bij, een driedubbele salto met vierdubbele schroef. De impact van zo'n sprong is enorm. “Reken zeker 10 keer Seppe’s lichaamsgewicht", zegt Professor Sport Biomechanics Benedicte Vanwanseele. "Hij weegt 68 kilogram, dus er komt 680 kilogram op zijn lichaam terecht bij de landing."

