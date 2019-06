93-jarig omaatje wil weten hoe het voelt om stout te zijn en laat zich arresteren kv

25 juni 2019

21u32

Bron: The Guardian, BBC, Twitter 0 Bizar De 93-jarige Josie Birds uit het Britse Manchester heeft naar eigen zeggen altijd een erg keurig leven geleid. Benieuwd naar hoe het voelt om niet altijd in het gareel te lopen, liet ze zich daarom voorbije zaterdag in de boeien slaan. De vrouw werd meegenomen naar het politiekantoor voor een ondervraging.

Birds kampt met gezondheidsproblemen en aangezien ze altijd een braaf leven leidde, wilde ze op haar oude dag nog wat spanning en sensatie. Het was dan ook haar grote wens om opgepakt te worden door de politie. Zaterdag klopten twee agenten aan bij de vrouw, die zes dochters, 20 kleinkinderen, 28 achterkleinkinderen en twee achter- achterkleinkinderen heeft. Volgens de agenten had Birds een Co-op-supermarktketen beroofd. “Ik doe mijn boodschappen niet bij Co-op”, antwoordde de oma.

Haar antwoord kon de politie niet overtuigen en de vrouw werd in de boeien geslagen en met een combi naar het politiekantoor overgebracht. De agenten weigerden om Birds in de cel te gooien - dat ging hen een brug te ver -, maar ze onderwierpen haar wel een aan “streng” verhoor, vooraleer ze de dame thee en gebak aanboden.

Pam Smith, de kleindochter van de vrouw, maakte de arrestatie van haar oma bekend op Twitter. “Een welgemeende dankjewel aan de politie van Great Manchester om mijn grootmoeder Josie vandaag te arresteren. Ze is 93 jaar en kampt met gezondheidsproblemen en wilde eens gearresteerd worden vooraleer het te laat zou zijn. Ze heeft een hart van goud en heeft er echt van genoten vandaag. Bedankt om haar wens in vervulling te laten gaan”, schreef Smith.

De buurtbewoners stonden allemaal buiten met hun telefoons om foto’s te maken van haar oma die weggeleid werd twee politieagenten, vertelt Smith verder op Twitter. Haar grootmoeder was de hele zondag in haar nopjes en geraakte er maar niet over uitgepraat.

Een politiewoordvoerder reageerde op Twitter dat hij verheugd was dat Birds “de totaalervaring” had gekregen en deelde mee dat Smiths dankwoorden zouden overgebracht worden aan de agenten.