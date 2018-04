911-telefoniste heeft geen zin in werk en haakt keer op keer in: duizenden bellers krijgen geen hulp mvdb

20 april 2018

00u04

Bron: NY Daily News 0 Bizar 911, what's your emergency? Dat krijgen mensen te horen als ze de hulpdiensten in de Verenigde Staten bellen. Bij telefoniste Creshanda Williams in de Texaanse grootstad Houston lag dat anders. Bellers die bij haar terechtkwamen kregen geen ambulance, brandweer of politie maar de bezettoon.

De vrouw heeft bekend dat ze keer op keer snel inhaakte wanneer ze aan het werk was op de alarmcentrale. Williams (44) is deze week tot tien dagen celstraf veroordeeld. Ze kreeg een proeftijd van 18 maanden opgelegd. Ze liep in 2016 tegen de lamp toen haar baas vaststelde dat ze op korte tijd erg veel telefoontjes verwerkte. Het systeem bracht aan het licht dat ze duizenden telefoontjes na twintig seconden stopzette.

Eén van haar ingelegde telefoontjes betrof de oproep van een winkeleigenaar die in maart 2016 911 belde na een schietpartij in zijn zaak. Williams beëindigde abrupt het gesprek. De winkeleigenaar werd dodelijk getroffen nog voor de gealarmeerde politie ter plaatse was. De telefoniste deelde meestal mee dat niemand tijd had of beschikbaar was.

