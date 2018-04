80-jarige man droomt van balletcarrière Gunter Van Stappen

28 april 2018

18u07

Het is nooit te laat om je dromen na te jagen. Die slogan neemt de Braziliaanse Helio Haus wel heel letterlijk. De man droomde zijn hele leven van een carrière als balletdanser, maar het kwam er niet van. Op zijn 72ste besloot hij het erop te wagen. Sindsdien is Helio al acht jaar dag in dag uit met ballet bezig.

Al van toen Helio een kleine jongen was, wist hij dat hij professioneel balletdanser wilde worden. Maar hij groeide op in arm gezin en er was gewoon geen geld voor zijn hobby. Later verkocht hij handdoeken op straat. “Na mijn werk was ik zo uitgeput, dat het er gewoon nooit van gekomen is”, geeft Helio toe.

10 uur per week

Maar na zijn pensioen op zijn 72ste besloot hij er toch voor te gaan. De man stak een groot deel van zijn spaargeld in balletlessen en is sindsdien niet meer uit de danszaal weg te slaan. Hij traint op dit moment nog minstens tien uur per week. Zijn trainers zijn dan ook onder de indruk: “Hij is nog zo explosief en krachtig, hij doet heel wat oefeningen zelfs beter dan andere, jongere dansers. Hij is niet alleen erg getalenteerd, maar ook enorm gepassioneerd.”

Of hij effectief nog een professionele carrière mag ambiëren, is nog af te wachten. De man is alleszins al een hit op sociale media en heel wat gerenommeerde balletscholen hebben hem al uitgenodigd om hem te helpen zijn droom waar te maken.