8 kilometer aan linedancers, dat ziet er zo uit! Gunter Van Stappen

05 augustus 2018

11u29

Bron: VTM NIEUWS 2

In Indonesië hebben zeker 65.000 mensen het record Linedance verbroken. Ze vormden een ketting van maar liefst acht kilometer lang en voerden samen de ‘poco-poco’ uit, de Indonesische linedance. De bedoeling was om de cultuur van Indonesië in de kijker te zetten naar aanleiding van de Asian Games, die later deze maand van start gaan.