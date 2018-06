700 kg springstof, en wég zijn de koeltorens sam

In Florida zijn twee koeltorens van een energiecentrale spectaculair opgeblazen in Jacksonville. 700 kilogram springstof was nodig om de 10.000 ton aan beton en 4.000 ton aan staal van het St. Johns River Power Park te laten instorten. De kolencentrale was afgelopen januari al gesloten en wordt nu beetje bij beetje afgebroken.

