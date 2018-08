70-jarige valt uit jachthut en bungelt twee dagen ondersteboven in boom David van der Heeden

31 augustus 2018

23u08

Bron: AD.nl 0 Bizar Eddie Voelker, een 70-jarige jager uit Prineville in Oregon, viel eerder deze week uit een hoogzit en bungelde twee dagen ondersteboven in een boom. Zo’n negen meter boven de grond, slechts hangend aan zijn veiligheidsvest, brulde hij om hulp. Twee jagers die zijn hulpgeroep hoorden, hadden anderhalf uur nodig voor ze doorhadden dat het gebulder vanuit het gebladerte kwam.

Bij Voelkers buiteling uit de hooggelegen jachtstek bleek het klimharnas dat hij droeg zijn redding. Het ding raakt verstrikt in de takken, waardoor hij uiteindelijk ondersteboven in de boom bleef hangen. Toen Steven en Joseph Royston hem van ruim anderhalve kilometer afstand om hulp hoorden roepen, hing de ongelukkige jager al twee dagen op zijn kop.



Toch duurde het nog even voor vader en zoon Royston doorhadden dat de bejaarde man boven hen hing. Ruim negentig minuten lang doolden ze door het woud voordat ze Voelker vonden en alarm sloegen. Met behulp van een hoogwerker werd Voelker uiteindelijk uit zijn benarde positie bevrijd. Tijdens de redding stopte zijn hart zelfs even.

Kunstmatige coma

De aanhoudende druk op zijn hoofd veroorzaakte ook een zwelling van Voelkers hersenen. Na te zijn gereanimeerd, vloog een helikopter hem in allerijl naar een ziekenhuis in Richland, Washington. Artsen hebben hem daar in een kunstmatige coma gebracht. Ondanks een ingreep om de druk op zijn brein te verlagen, is de man niet in staat zelfstandig te ademen.



Voelker ligt momenteel aan de beademingsapparatuur en verkeert in kritieke toestand. Familieleden zijn later teruggekeerd naar de plek des onheils, om zijn jachthonden op te halen die nog steeds in het jagerskamp verbleven, schrijft de East Oregonian. Jeanette Jacoby, een vriend van de Voelkers, bedankt namens de familie iedereen die zich heeft ingezet voor zijn redding.